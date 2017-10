Mit Bildung gegen Armut Osnabrücker Verein unterstützt Schulkinder in Indien

Osnabrück. Es ist ein recht kleiner Verein mit Sitz in Osnabrück. „Bildung für Sikkim e.V.“ hat derzeit zwölf Mitglieder. Seine Leistung aber ist beachtlich: Seit seiner Gründung im Jahr 2009 hat er einige Projekte in der Region im indischen Himalaya unterstützt.

Bildung ist ein Weg aus der Armut. Doch im indischen Sikkim verhindern diverse Dinge, dass Kinder zur Schule gehen können, um sich Bildung anzueignen: Getrennte Toiletten beispielsweise sind eine Grundvoraussetzung dafür, dass Mädchen hier zur Schule gehen dürfen. Durch eine Sanierung der Anlagen habe der Verein „Bildung für Sikkim“ hierfür die Voraussetzungen geschaffen, erzählt Mathias Eckardt, der Vorsitzende des Vereins.

Kleine Verbesserungen mit großer Wirkung

Auch eine Drainage habe der Verein hinter dem Schulgebäude legen lassen, um die Folgen des jährlichen Monsun-Regens abzufangen, der das Gebäude unter Wasser setzte. Und einen Handlauf draußen an den Wänden, damit die Kinder sich bei feuchtem Boden festhalten können – in zwei Höhen selbstverständlich, passend für die Kleinen und die Großen.

Dass sich der Verein mit seiner Unterstützung hauptsächlich auf die Dorfgrundschule in Gyalshing auf einer Höhe von 1800 Metern fokussiert, hat eine längere Geschichte. Im Jahr 2002 hat Eckardt seine Frau Elisabeth Leicht-Eckard nach Indien begleitet. Die Ökotrophologin der Hochschule Osnabrück sollte an einem entlegenen Ort in Indien Hygiene-Schulungen durchführen. „Ein Erdrutsch hat aber verhindert, dass wir dorthin fahren konnten“, erinnert sich Eckardt. So war das Paar einige Wochen in einem indischen Kloster zu Gast, dessen Abt Dzongsar Ngari Rinpoche einen Kontakt nach Sikkim herstellte.

In den folgenden Jahren waren die Eckardts mehrfach dort, um die Schule des Dorfs zu unterstützen. Als Freunde davon hörten, wollten sie ihnen gleich tun – und die Idee wurde geboren, einen Verein zu gründen. „Wir können nun auch Spendenquittungen ausstellen“, sagt Mathias Eckardt.

14 Kindern wird der Schulbesuch finanziert

Seither fördert der Verein nicht nur die Instandhaltung und Sanierung des Schulgebäudes. 14 Kindern finanziert er Schulbesuch, Verpflegung und Kleidung. Der Verein ermöglicht älteren Schülern Ausflüge zum Flughafen und zum Bahnhof der Region, „weil einige Kinder das gar nicht kennen“, betont Eckardt. Zuletzt hat der Verein einen Fonds eingerichtet, über den die medizinische Versorgung kranker Kinder der Schule sicher gestellt wird. Aber auch Musikunterricht fördert der Verein – so lernen die Jungen der Schule das Spiel der Bambusquerflöte, ein Instrument, dass traditionell von Männern gespielt wird.

„Wir haben 12.000 Euro Jahresumsatz“, nennt Mathias Eckardt das finanzielle Volumen seines Vereins, dessen Mitglieder über ganz Deutschland verteilt sind. Das Geld, das der Verein über Spenden einnimmt, lande zu 100 Prozent in Sikkim, ergänzt er dann: „Wir arbeiten alle ehrenamtlich.“