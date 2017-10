Ampel in Osnabrück war aus Radfahrer im Schinkel von Auto erfasst und schwer verletzt

stek/jgie Osnabrück. Ein 21-jähriger Fahrradfahrer ist am Mittwochabend bei einem Unfall im Osnabrücker Stadtteil Schinkel schwer verletzt worden. Das berichtet die Polizei.

Den Angaben der Polizei zufolge wollte der Radfahrer gegen 20.14 Uhr vom Heiligenweg kommend die Mindener Straße an einer Ampel überqueren. Diese war nach Auskunft der Polizei zum Unfallzeitpunkt nicht in Betrieb. Ob die Ampel planmäßig ausgeschaltet war oder einen Defekt hatte, konnte am Abend nicht geklärt werden.

Ein 29-jähriger Autofahrer fuhr stadtauswärts und erfasste den 21 Jahre alten Fahrradfahrer auf der Kreuzung mit seinem Fahrzeug. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Zweiradfahrer bei dem Zusammenstoß schwer verletzt.