Landtagswahl 2017 Schattenministerin für mehr Offenheit in der Landwirtschaft

Osnabrück. Auf Einladung der CDU-Landtagskandidaten in der Stadt und im Landkreis Osnabrück sprach jetzt Barbara Otte-Kinast. Die Vorsitzende der niedersächsischen Landfrauen gilt im Fall eines Wahlsiegs der CDU am 15. Oktober als die zukünftige Ministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz.

Auf dem Hof Kolkmeyer stellte Otte-Kinast vor rund 50 Besuchern ihre Politik vor, so sie auf dem Ministersessel in Hannover Platz nehmen darf. „Mein oberstes Ziel ist es, das Vertrauen der Landwirte wieder zurückzugewinnen.“ Die Ernährungswirtschaft sei nach der Automobilindustrie die zweitwichtigste Branche in Niedersachsen. Daher müsse das Agrarressort so besetzt werden, dass in den bäuerlichen Betrieben wieder ein Wirtschaften stattfinden könne, sagte die 53-Jährige.

Die Zukunft der Landwirtschaft hänge davon ab, inwieweit die dortigen Unternehmer flexibel auf neue Vertriebs- und Absatzwege eingingen. „Landwirtschaftliche Erzeugung richtet sich am Bedarf und den Kaufentscheidungen aus“, so Otte-Kinast.

Entgegenwirken müsse man auch der zunehmenden Entfremdung der Verbraucher zur Landwirtschaft. „Tierhalter, Ernährungsindustrie und Handel sind aufgefordert, offen gegenüber Medien und der Gesellschaft zu kommunizieren.“ Wo immer möglich, sollten die Erzeuger Einblicke in Ställe und Betriebe gewähren.

Wenn die Gesellschaft Transparenz wolle, dürfe das der Bauer aber nicht auch noch bezahlen. Otte-Kinast kündigte an, dass kreative Kampagnen für mehr Transparenz in der Landwirtschaft künftig „als Erstes“ auch finanziell vom Landwirtschaftsministerium Unterstützung erhielten.

Und: Da Verbraucherschutz gleich auch Verbraucherbildung sei, werde sie sich für eine stärkere Verankerung der Landwirtschaft in der Schule einsetzen.

Vielleicht bald Landwirtschaftsministerin: Barbara Otte-Kinast (Mitte) sprach in Osnabrück auf Einladung der regionalen Landtagsabgeordneten (von links)Clemens Lammerskitten, Burkhard Jasper, Anette Meyer zu Strohen und Martin Bäumer. Foto: Jörn Martens