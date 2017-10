Interview mit Schiller-Musik Christopher von Deylen: „Ich bin gern mit mir allein“

Osnabrück. Er ist der Mitbegründer und jetzige Chef des Musikprojekts Schiller: Christopher von Deylen. Anlässlich des Konzerts, das er am 12. Oktober in der Osnabrückhalle unter dem Titel „Klangwelten Live“ spielen wird, unterhielten wir uns mit dem Musiker und Produzenten über elektronische Musik, über Naturgewalten und Umweltzerstörung.

Christopher von Deylen, Ihr Metier ist die elektronische Musik. Ein weites Feld: Ambient Music, New Age, Electronic Dance Music, Elektropop – wo würden Sie die Musik von Schiller einordnen?

Ich halte es durchaus für legitim, dass man Musik umschreiben, dass man Überschriften für die verschiedenen Formen finden will. Mir fällt es allerdings schwer, mich für ein Genre zu entscheiden. Jemand hat auf der Suche nach einem Etikett einmal den Begriff „Global Pop“ geprägt. Wenn man die Musik von Schiller so bezeichnete, würde ich nicht laut protestieren. „Elektronische Musik“ hört sich ja sehr trocken an und sagt eigentlich nicht viel aus. Darunter fällt Stockhausen genauso wie Kraftwerk, und es gibt sogar Leute, die behaupten, Rammstein mache elektronische Musik.

In welcher Tradition sehen Sie sich mit Ihren „Klangwelten“? Die Musik von Schiller hört sich eher nach den deutschen Pionieren der elektronischen Musik wie Klaus Schulze, Tangerine Dream oder nach dem Briten Mike Oldfield an?

Ja! Das stimmt. Die Musik der Menschen, die sie genannt haben, bereitet mir noch heute eine Gänsehaut. Ein Freund hat mir einmal, als ich 12 Jahre alt war, eine verrauschte Audiokassette mit derlei Sounds vorgespielt. Das war 1982. Damals hat die elektronische Musik so langsam Einzug in die Popmusik gehalten. Aber im Grunde war es noch eine Art Spezialgenre für ein Nischenpublikum. Man hörte sie nicht überall, vor allem nicht im Radio oder im Fernsehen. Ich fand diese Klänge so ungeheuer fesselnd, dass ich sie jahrelang geradezu inhaliert habe. Irgendwann wollte ich so etwas selbst machen.

Aber es sollte noch einige Zeit dauern, bis sie soweit waren. Woran lag es?

Damals gab es ja noch keine Computer, mit denen man das einfach mal hätte machen können. Das entsprechende Instrumentarium war sehr aufwändig und teuer. Ich habe in den Sommerferien gejobbt, um mir das Geld für ein kleines Heimstudio zu verdienen.

Was hat sich seither geändert?

Nun, eigentlich bin ich heute immer noch derselbe, der seine Leidenschaft auslebt. Hoffe ich zumindest (er lacht). Der es allerdings jetzt kaum fassen kann, dass er das vor Publikum tun kann. Dass Menschen kommen, sich für seine Musik interessieren und sich das gerne anhören. Das macht mich sehr glücklich.

Zwischen 2013 und 2016 haben Sie kein neues Album veröffentlicht. Haben sie eine Schaffenspause eingelegt?

Das Wort Pause kenne ich eigentlich gar nicht. Sie haben recht, wenn sie sagen, dass 2013 die letzte große Tour stattgefunden hat, bevor wir 2016 wieder starteten. Aber dazwischen haben wir unser Konzert mit einem Symphonieorchester auf dem Berliner Gendarmenmarkt gespielt. Das haben wir aufgezeichnet und unter dem Titel „Symphonia“ als Live-Album und BlueRay veröffentlicht. Es gab eine Menge zu tun.

Und was tun Sie, wenn Sie nicht arbeiten?

Egal, was ich tue, ob ich konzertiere oder komponiere oder wie jetzt ein Interview gebe: Ich empfinde das in keinem Moment als Arbeit. Lange Jahre dachte ich, dass ich einen Ausgleich für meine „Arbeit“ bräuchte, dass ich mir ein Hobby suchen müsste, das vielleicht gar nichts mit Musik zu tun hat. Dass ich mir irgendwie Freizeit erschaffen müsste. Bis ich gemerkt habe, dass alles, was mit Schiller zu tun hat, Freizeit ist. Das ist eine Freiheit, für die ich sehr dankbar bin, dass ich sie mir nehmen kann.

Reisen Sie eigentlich auch, wenn Sie nicht irgendwo in der Welt auftreten?

Ich bin gern an entlegenen Orten, an Orten, die eine gewisse Naturgewalt in sich tragen, ob Wüste, Arktis oder das Polarmeer. Ich mag Orte, die einige gewisse Isolation mit sich bringen, weil ich gern mit mir alleine bin.

Sie sind mit dem Forschungsschiff „Polarstern“ in der Arktis unterwegs gewesen und haben ein Stück darüber geschrieben. Setzen Sie sich mit Umweltproblemen auseinander?

Wenn man sich tief in der Natur aufhält und man stellt fest, dass dieser Ort in zehn Jahren in der Form vielleicht gar nicht mehr existiert, dann denkt man schon über die Ursachen nach. Und wenn man vor Ort ist, zum Beispiel am Nordpol, wirken die Eindrücke natürlich intensiver, als wenn man einen Bericht in der Tagesschau sieht. Allerdings glaube ich: Bei allen Appellen, die diesbezüglich an die Menschen gerichtet werden, muss eine gewisse Erkenntnis aus jedem Menschen selbst heraus kommen.

Immer mehr Elektromusiker arbeiten wieder mit analogen Klangerzeugern. Bevorzugen sie analoges oder digitales Equipment?

Ich habe mein Equipment in den vergangenen Jahren tatsächlich dahingehend umgebaut, dass ich auf der Bühne fast nur noch analoge Klangerzeuger benutze. Zum Glück werden heute wieder viele analoge Synthesizer gebaut, weil es eine Renaissance der analogen Klangerzeuger gibt, vergleichbar mit der Renaissance der Vinylplatte. Mit dem Analog-Equipment kann man viel intuitiver arbeiten. Darum wird auf meiner Bühne mittlerweile so etwas wie ein kleines Studio aufgebaut.

In welcher Besetzung kommen Sie zum Konzert in Osnabrück? Werden Sie Sänger mitbringen?

Nein, es wird ohne Stimmen gearbeitet. Es gibt ja zwei verschiedene Schiller-Live-Versionen. Die eine ist den großen Hallen vorbehalten, die wir im vergangenen Jahr bespielt haben. Da treten wir wie eine klassische Rockband auf, mit E-Gitarre, akustischem Schlagzeug und viel Gesang. Was wir in Osnabrück bieten, habe ich mal als „Kammerelektronik“ bezeichnet: Wir sind zu dritt auf der Bühne, Elektronik mit ebenfalls elektronischer Perkussion, ohne Gesang. Und alles im Surround-Sound.

Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, das Tempo anzuziehen, Sounds wie David Guetta oder Avicii zu kreieren und damit Superhits zu landen?

Das ist eine gute Frage. Aber vielleicht ist es ja gar nicht so leicht, einen solchen Hit zu landen, wie es erscheint. Im Grunde kommt es ja vor allem darauf an, wie man Musik für sich definiert. Ich möchte Musik hören, die mich über den Moment hinaus berührt. Aber wenn ich ein Stück in dieser von Ihnen angesprochen Art produzieren würde, könnte ich vermutlich von Glück sprechen, wenn es überhaupt länger als einen Sommer beachtet wird. Ich hoffe einfach, dass ich das, was ich heute musikalisch mache, auch noch in drei Jahren auf einer Tour spielen kann, ohne rot zu werden.