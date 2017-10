Landtagswahl 2017 Wer landet im Osnabrücker Westen auf Platz 3?

Osnabrück. Im Osnabrücker Westen wollen zwei Neulinge dem Favoriten Platz 3 wegschnappen: Moritz Gallenkamp (FDP) und Heidi Reichinnek (Linke) bewerben sich erstmals um ein Landtagsmandat, das Volker Bajus (Grüne) verteidigen will.

Das Direktmandat im westlichen Wahlkreis (78) werden Innenminister Boris Pistorius (SPD) und Bürgermeister Burkhard Jasper (CDU) unter sich ausmachen. Um den dritten Platz balgen sich der FDP-Kreisvorsitzende Moritz Gallenkamp, die 29-jährige Heidi Reichinnek und der Landtagsabgeordnete der Grünen, Volker Bajus, der favorisiert ins Rennen geht. Denn vor vier Jahren bei der Landtagswahl 2013 rückten die Grünen in diesem Wahlkreis mit 22 Prozent der Zweitstimmen der zweitplatzierten SPD (27 Prozent) gefährlich nah auf den Pelz.

Der Grüne

Volker Bajus zog damals über die Landesliste in den Landtag ein. Darauf ruht auch dieses Mal seine Hoffnung. Listenplatz 14 könnte reichen, wenn die Grünen im Land auf mindestens zehn Prozent kommen. Vor vier Jahren holten die Grünen landesweit 13,7 Prozent. Für Bajus dürfte es eine lange Wahlnacht werden, bis Klarheit über seine politische Zukunft herrscht. „Der Wähler möge entscheiden“, sagt der Experte für Umwelt-, Energie- und Kulturpolitik.

Bajus bewegt sich politisch schon seit den Siebziger- und Achtzigerjahren. Friedensbewegt, in der Antiatombewegung, gegen die Volkszählung. 1993 holte er sich das grüne Parteibuch. Seit 16 Jahren gehört der Diplom-Sozialwirt dem Rat der Stadt Osnabrück an, wo er wegen seiner geschliffenen Rhetorik hoch geachtet, wegen seiner Prinzipientreue aber auch heftiger Kritik ausgesetzt ist. Der gebürtige Bremerhavener arbeitete als Bildungsreferent für das Kinderhilfswerk terre des hommes in Osnabrück, ehe er in den Landtag einzog. Sollte es mit einem weiteren Mandat nicht klappen, kann Bajus seine frühere Tätigkeit wieder aufnehmen.

Die Linke

Dagegen kann sich Heidi Reichinnek (Linkspartei) berechtigte Hoffnungen machen, dem 18. niedersächsischen Landtag anzugehören. Die 29-Jährige steht auf Listenplatz 7, der für einen Einzug reichen wird, sollten die Linken die Fünf-Prozent-Hürde überwinden. Vor vier Jahren scheiterten sie mit rund drei Prozent, aktuelle Umfragen sagen den Linken eine Rückkehr in den Landtag voraus.

Heidi Reichinnek müsste schon wieder neu anfangen. Anfang August erst hat sie die Koordination eines Flüchtlingsprojektes in Belm übernommen. „Da man es nicht wirklich kurz erklären kann, sage ich immer: Ich arbeite als Projektkoordinatorin bei einem Projekt zur Demokratisierung und Radikalisierungsprävention,“ sagt Reichinnek. Oder anders gesagt: Reichinnek hilft bei der Integration von Flüchtlingen, baut Brücken zwischen den Kulturen und verhindert, dass junge Leute sich radikalisieren. Zuvor hatte sie sich im Auftrag es Landkreises Osnabrück um unbegleitete jugendliche Flüchtlinge gekümmert.

Heidi Reichinnek stammt aus Obhausen, einem Dorf bei Merseburg in Sachen-Anhalt. Sie studierte Politikwissenschaften in Marburg und kam vor vier Jahren nach Osnabrück, weil ihr Lebensgefährte hier eine Anstellung fand. Es genügte ihr nicht, „politisch interessiert auf dem Sofa zu sitzen“. Sie wollte sich einbringen, Dinge voranbringen. Zunächst bei den Sozialdemokraten, aber bald merkte sie, dass ihr die Linken näher stehen. Bei der Kommunalwahl im September 2016 trat sie erstmals als Kandidatin an und holte im Wahlbereich Innenstadt/Kalkhügel/ Nahne/Sutthausen prompt das Mandat. Mit Giesela Brandes-Steggewentz bildet Reichinnek die Links-Fraktion im Rat.

Der Liberale

Moritz Gallenkamp (FDP) hofft, dass die Liberalen mit dem Rückenwind aus der Bundestagswahl die drittstärkste Kraft im Lande werden. Ein dritter Platz bei den Erststimmen im Wahlkreis Osnabrück-West wäre ein achtbares Ergebnis für den Rechtsanwalt, mehr aber auch nicht. Denn Platz 72 auf der Landesliste ist kein Sprungbrett ins Landesparlament, nicht mal, wenn die FDP sensationelle Gewinne erzielen würde. Den 36-Jährigen ficht das nicht an. Er will den Landtagswahlkampf nutzen, um liberalen Gedanken und Werten Gehör zu verschaffen und der Partei im Landtag zu größerem Gewicht zu verhelfen. Der Jurist führt seit Frühjahr 2015 den Kreisverband der FDP in der Stadt Osnabrück. Eine seine ersten Amtshandlungen: Die schonungslose Bereinigung finanzieller Unregelmäßigkeiten im Ortsverband, für den er den früheren Schatzmeister verantwortlich macht. „Ich stehe für Transparenz und Klarheit“, sagt Gallenkamp.

Der Jurist, der sich in einem Beitrag für die Internet-Zeitung „Huffington Post“ selbst als „Freiheitsdenker“ bezeichnet, wird besonders impulsiv, wenn es um das Thema Kindesmissbrauch geht. Er kann nicht verstehen, dass nicht längst ein „Aufschrei für Kinder“ durch Deutschland gegangen ist. „Wo ist sind die TV-Sender, die sich trauen, dieses Thema aufzugreifen? Ja, es ist kein gemütliches Samstagabend-Thema, aber diese Kinder haben das verdammte Recht, dass über diese Taten gesprochen wird“, schrieb Gallenkamp im Januar in einem Beitrag für die Deutschland-Ausgabe der „Huffington Post“. Gallenkamp fordert mit Nachdruck härtere Strafen für die Täter.