Konzert der Osnabrücker Chöre Acht Chöre singen am 15. Oktober in der Osnabrück-Halle

Osnabrück. „Miteinander – Füreinander“: So lautet das Motto des 35. Chorkonzerts der Osnabrücker Chöre am Sonntag, 15. Oktober, um 17 Uhr im Europasaal der Osnabrück-Halle.

Acht Chöre wirken mit, wie Edith Bohne, Vorsitzende der Sängerkreisgruppe Osnabrück-Stadt, mitteilt. Es singen der Frauenchor „Viva la musica“, die Chorgemeinschaft Liedertafel Haste/Männerchor KKV Osning, der ADD Harmonie-Chor und der Männergesangverein „Sängerlust“ Sutthausen. Gastchöre sind der Deutsch-Französische Chor Osnabrück, der Kinder- und Jugendchor Arenshorst und der Chor des Vereins „Wir in Atter“.

Aus Versmold reist der Christophorus-Jugendkammerchor an, der 1979 gegründet wurde und im vorigen Jahr den WDR-TV-Wettbewerb „Der beste Chor im Westen“ gewonnen hat. Das Ensemble habe mit sechs Stunden Probe pro Woche, professioneller Stimmbildung und regelmäßigen Trainingswochen „überdurchschnittlich gute Entwicklungsmöglichkeiten“, sagt Chorleiter Hans-Ulrich Henning. 1985, 2002 und 2010 konnte sich der Christopherus-Jugendkammerchor für das Finale des Deutschen Chorwettbewerbs qualifizieren. Die Liste der Auszeichnungen ist lang. Bei zahlreichen nationalen und internationalen Wettbewerben konnte das Ensemble Goldmedaillen und Sonderpreise erringen. Zum Repertoire gehören geistliche und weltliche Chormusik aus fünf Jahrhunderten.

Beim Konzert in der Osnabrück-Halle wird außerdem die Sopranistin Marianne Lohaus aus Wagenfeld zu hören sein. Sie wird von Leta Henderson am Flügel begleitet. Der Eintritt kostet 10 Euro. Karten sind an der Großen Straße 17–19 in der NOZ-Geschäftsstelle erhältlich.