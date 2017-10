Betreiber: Verarschung der Leute Aral ändert in Osnabrück 16-mal den Preis – an einem Tag

Osnabrück. Der Eigentümer einer Osnabrücker Aral-Tankstelle ärgert sich über die ständigen Preisumstellungen aus der Konzernzentrale. 16-mal stellte das Unternehmen am Sonntag die Preise um – ein normaler Tag, wie er versichert.

16-mal habe die Zentrale am Sonntag die Preise umgestellt. „Das ist doch eine Verarschung der Leute“, sagt der Tankstellenbetreiber, der namentlich nicht genannt werden möchte*.

Starke Schwankungen

Auf die Preisgestaltung hat der Betreiber keinen Einfluss. Aral, ein Unternehmen des BP-Konzerns, steuert die Preisanzeigen. „Um 12 Uhr geht‘s drei Cent hoch, eine Minute wieder einen runter – das ist doch eine Katastrophe“, sagt der Betreiber. Morgen um 7 oder 7.30 Uhr sei es am günstigsten, abends und ab 22 Uhr am teuersten. Am Morgen sinke der Preis wieder. Kontakt zur Zentrale habe er mehrfach gehabt, „aber da wird nichts geändert“, sagt er.

Aral: Grund liegt im Wettbewerb

Mehrere Preisumstellungen sind an Tankstellen nichts Ungewöhnliches und auch nichts Neues. So wurden die Preise an der besagten Tankstelle am Mittwochnachmittag binnen zweieinhalb Stunden gleich viermal geändert.

Ein Aral-Sprecher bestätigt im Gespräch mit unserer Redaktion die häufigen Preisumstellungen. „Die sind in den letzten Jahren tatsächlich drastisch angestiegen“, sagt er, um sie im nächsten Atemzug umgehend zu verteidigen. Aral stehe mit anderen Unternehmen im Wettbewerb, der sich in den vergangenen Jahren drastisch verschärft habe. Die häufigen Änderungen erfolgten, um „wettbewerbsgerechte Preise“ zu haben, so der Sprecher. Der Preis an einer Stelle richte sich nach den Preisen der Konkurrenz im Umfeld.

Eine weitere Wettbewerbsverschärfung sei durch das Internet erfolgt, wo sich jeder über die aktuellen Tankstellenpreise der verschiedenen Anbieter informieren könne, sagt der Sprecher.

„Betreiber ohne Risiko“

Die Kritik des Tankstellenbetreibers sei ohnehin nicht nachvollziehbar. „Er verkauft Aral-Kraftstoffe auf Provision und trägt kein unternehmerisches Risiko“, sagt der Sprecher. Als selbstständiger Handelsvertreter habe er dafür auch keine Preishoheit. Und: Den vertraglichen Rahmenbedingungen habe der Betreiber mit seiner Unterschrift zugestimmt.

* Der vollständige Name ist unserer Redaktion bekannt.