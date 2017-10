Klänge von großer Klarheit Sirius Viols und Margaret Hunter bei Musica Viva

Bad Iburg. Hille Perls Sirius Viols und die Sopranistin Margaret Hunter bezauberten im Iburger Rittersaal mit Musik von John Dowland und William Byrd.

Klänge von größter Klarheit schweben durch den Rittersaal auf Schloß Iburg. Die Sirius Viols, das Gambenconsort von Hille Perl, spielen mit sehr einheitlichem, warmem, vollem und dunklem Ton. Darüber der helle Sopran von Margaret Hunter, die sehr schlicht singt: Keine Verzierungen, kein Vibrato. Darauf verzichten auch die Streicher, und so entsteht eine besondere Reinheit der Klänge, die den traurigen Charakter der Musik perfekt trifft.

Denn auf dem Programm stehen zumindest in der ersten Hälfte gnadenlos düstere Werke der englischen Renaissance, hauptsächlich von John Dowland sowie einige von William Byrd, und ein großes Modethema ihrer Zeit, des späten 16. und frühen 17. Jahrhunderts, war die Melancholie. „Flow my tears“ heißt eines der bekanntesten Lieder von Dowland, das programmatisch am Beginn steht, „In darkness let me dwell“ steht am Ende.

Bewegt gerät der Vortrag bei aller Schlichtheit dennoch, das liegt am gemeinsamen An- und Abschwellen der Klänge, ein einziges Wogen, sowie an der Kunst der Sopranistin, Klänge über das Pianissimo hinaus quasi im Nichts verklingen zu lassen. Mit der Zeit stellt sich heraus, dass ein ganz dezentes Vibrato hier und dort doch die Stimmung unterstützt, bei der Sängerin etwa als Abschluss lang gehaltener Töne, im Gambenconsort manchmal vorsichtig angedeutet hauptsächlich in der hohen Diskantstimme, die Hille Perl spielt. Einige der bildreichen Texte rezitiert Margaret Hunter zuvor in deutscher Übersetzung. Die Sängerin übernimmt auch die Führung des Ensembles, doch die Sirius Viols spielen auch viele rein instrumentale Titel, die oft wie ein Vor- oder Nachspiel direkt mit den vokalen Nummern verbunden werden.

Die zweite Hälfte ist etwas freundlicher und abwechslungsreicher. Hier geht es um die Liebe, und gleich beim ersten Stück werden die Gamben erstmals gezupft, später wird es zuweilen sogar tänzerisch. Freilich kehrt die trübe Stimmung immer mal wieder – Liebesfreud und Liebesleid. Besonders diese zweite Hälfte hält einige reizende Überraschungen bereit. Dowlands wohl berühmtestes Lied „Come again“ wird sogar verziert, ganz hinreißend klingt aber auch sein Titel „Tell me true Love“, sehr klangvoll sein „Clear or Cloudy“. In der Zugabe präsentieren Margaret Hunter und die Sirius Viols mit dem scherzenden Tonfall von „The dark is my delight“ noch einmal eine ganz neue Farbe.