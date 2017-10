Hilfe für Wohnungslose Landkreis Osnabrück unterstützt Hilfsprojekte für Obdachlose

Osnabrück. Zweimal Hilfe für Wohnungslose: Der Landkreis Osnabrück unterstützt sogenannte Präventionsprojekte für Menschen ohne Dach über dem Kopf. Zum einen geht es um konkrete Hilfsangebote, zum anderen um erkrankte Menschen ohne Wohnung.

Im ersten Projekt hat der Fachdienst Soziales des Landkreises zusammen mit dem Diakonischen Werk in Melle ein Konzept erarbeitet, Wohnungslosen aus ihrer Lage zu helfen. „Es geht darum, den Menschen in den Notunterkünften zu helfen, Mietwohnungen zu bekommen und sie gezielt auf Hilfsangebote anzusprechen, die sie aus eigenem Antrieb nicht in Anspruch nehmen würden“, sagte Kreisrat Matthias Selle bei der Vorstellung des Vorhabens im Ausschuss für Soziales, Senioren und Gleichstellung.

Von 117 Notunterkünften 76 belegt

Das Präventionsprojekt gilt für die Gemeinden Hagen, Hasbergen und Bad Essen sowie für die Städte Melle und GM-Hütte. Dort sind von 117 Notunterkünften 76 belegt. Davon sind 53 Unterkünfte zwischen einem halben bis zu zwei Jahre, 23 über 24 Monate vergeben.

Zugänge zu regulären Hilfssystemen bahnen

Gründe für die längere Verweildauer sind laut Selle drei Gründe: Ersten seien die Personen nicht in der Lage, eine eigene Wohnung zu beziehen. Zweitens gebe es Vorbehalt von Vermietern und drittens auch wenig angemessenen Wohnraum.

Um dem Teufelskreis aus prekärer persönlicher Lage und Unfähigkeit, sich mit Hilfsnetzwerken zu verbinden, entfliehen zu können, soll eine „aufsuchende Beratung“ nun helfen. Für dreieinhalb Jahre will man mit den Menschen geneinsam Zugänge zu regulären Hilfssystemen bahnen.

Versorgungslücke

Die Kosten für die sozialpädagogische Fachkraft werden vom Land und dem Landkreis als Trägern der Sozialhilfe zu gleichen Teilen übernommen. Für das Gesamtbudget werden 272.000 Euro im Projektzeitraum veranschlagt.

Eine landesweit bestehende Versorgungslücke will ein weiteres Präventionsprojekt für Wohnungslose auf regionaler Ebene schließen. In Ankum wurde dazu eine Krankenwohnung eingerichtet. Die Nutzer sind Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten. Mit der neuen Einrichtung sollen sie an das sogenannte medizinische Regelsystem herangeführt werden, dass sie bislang, meist aus Schaum, mieden. Nach ihrer Behandlung sollen erste Schritte getan werden, damit die Menschen ihre Schwierigkeiten überwinden.

Der Landkreis beteiligt sich für die Dauer von drei Jahren an den Personal- und Sachkosten mit maximal 68.400 Euro.