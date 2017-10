1.200 Euro fürs Türöffnen Polizei Osnabrück warnt vor Abzockern bei Schlüsseldiensten

Ermittlerin Karolina Staszewska von der Polizei Osnabrück hält eine Rechnung von einem Schlüsseldienst in der Hand, der das Vielfache der normalen Summe berechnet hat. Die Polizei ist gegen solche Unternehmer weitgehend machtlos, da es sich um Geschäfte „hart am Rande der Legalität“ handelt. Foto: Sven Kienscherf

Osnabrück. Die Osnabrücker Polizei warnt vor unseriösen Schlüsseldiensten, die „hart am Rande der Legalität“ operieren. Zuletzt hatte es in der Stadt Osnabrück Fälle gegeben, in denen Kunden Rechnungen bis zu 1.200 Euro ausgestellt worden sind.