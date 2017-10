Über 50000 Euro Wie Osnabrück mit Krediten Geld verdient

Osnabrück. Verkehrte Finanzwelt: Wenn die Stadt ihr Konto überzieht, zahlt sie keinen Zinsen, sondern bekommt Geld obendrauf. Privatleute können davon nur träumen.

Die Zinspolitik der Zentralbanken macht es möglich: Finanzvorstand Thomas Fillep weist im Haushaltsplan für das kommende Jahr Einnahmen aus Negativzinsen von 52500 Euro aus. Eine Summe, die in einem 550-Millionen-Euro-Haushalt nicht ins Gewicht fällt. Und trotzdem: Dass die Banken einer Kommune gleichsam 50000 Euro aufnötigen, ist ein ungewöhnlicher Vorgang und Ausdruck einer immer noch kopfstehenden Finanzwelt.

Die Finanzen der Stadt Osnabrück kranken seit fast zwei Jahrzehnten an einer strukturellen Schwäche. Die Einnahmen der bei der Gebietsreform in den Siebzigerjahren zu klein geschnittenen Stadt reichte in den meisten Jahren nicht aus, alle Ausgaben zu decken. Osnabrück behalf sich damit, das Girokonto zu überziehen. Der Gesetzgeber lässt das grundsätzlich zu. Die Folge: Jahr für Jahr wuchs die Summe der Kassenkredite auf eine dreistellige Millionensumme. Aktuell ist das laufende Konto mit etwa 80 Millionen Euro überzogen, wie der Leiter des Fachbereichs Finanzen, Volker Hänsler sagt. Die Summe schwankt meist um die 100 Millionen Euro. Wenn, wie jetzt zum Quartalsanfang, die Steuern eingezogen werden, sieht es auf dem städtischen Konto etwas besser aus.

Privatleuten ist diese großzügige Kontoführung nicht empfohlen. Wer privat sein Konto überzieht, wird von den Banken in der Regel mit zweistelligen Zinssätzen zur Kasse gebeten. Zehn Prozent und mehr sind marktüblich.

Für Kommunen gilt eine andere Rechnung. Die Europäische Zentralbank flutet die Märkte mit billigem Geld, um die Wirtschaft vor allem im Süden Europas weiter in Gang zu bringen. Ein Baustein sind die Negativzinsen: Kreditinstitute, die Geld bei der Zentralbank deponieren, bekommen keine Zinserträge, sondern müssen der Zentralbank dafür etwas zahlen. Für die Banken ist es daher lukrativer, den Kommunen, die ja als besonders kreditwürdig gelten, das Geld zu geben. Gern gegen einen kleinen Obolus, der aber niedriger ist als der Strafzins der Zentralbank. So kommt Osnabrück 2018 als Kreditnehmer in den Genuss einer Zinszahlung von rund 52000 Euro. Für die kommenden Jahre ist die entsprechende Haushaltsposition übrigens mit null Euro angegeben. „Es weiß ja keiner, wie es mit der Zinspolitik weitergeht“, sagt Volker Hänsler.

Auch die umstrittenen Kredite in Schweizer Franken zahlen sich im Moment aus. Solange die Schweizer Nationalbank mit Negativzinsen versucht, den Kurs des erstarkten Franken zu dämpfen, solange werfen die Franken-Kredite für die Stadt Osnabrück einen kleinen Profit ab. Der Stadtrat beschloss 2015, den Bestand an Fremdwährungskrediten schrittweise abzubauen. Der Hintergrund: Weil der Euro gegenüber dem Franken an Wert verloren hat, müsste die Stadt bei Auslaufen eines Franken-Kredits mehr Euro zurückzahlen, als sie ursprünglich aufgenommen hatte. Dieses Wechselkursrisiko will Osnabrück in Zukunft minimieren. Doch angesichts der aktuellen Zinseinnahmen ist die Neigung gering, aus dem Schweiz-Geschäft auszusteigen.

Rekordhaushalt

Insgesamt hat sich die Finanzlage der Stadt Osnabrück erheblich verbessert. Finanzchef Thomas Fillep geht in seinem Haushaltsentwurf von einer Rekordeinnahme von 552 Millionen Euro aus. 71,5 Millionen Euro sollen allein 2018 in Schulen, Kitas und Straßen investiert werden. Für die kommenden vier Jahre sieht der Plan Investitionen von 205 Millionen Euro vor – so viel wie noch nie.

Wichtigste Einnahmequelle ist die Gewerbesteuer. 2016 nahm Osnabrück 104 Millionen Euro ein, für das laufende Jahr erwartet der Finanzchef Einnahmen von 101 Millionen. Dass Fillep für 2018 nur 98 Millionen Euro veranschlagt, stieß in der Sitzung des Finanzausschusses auf Skepsis. Fritz Brickwedde (CDU) zeigte Verständnis für die „konservative Schätzung“ des Kämmerers, traut der Stadt angesichts der florierenden Wirtschaft aber mehr zu. Auch Michael Hagedorn (Grüne) sprach sich dafür aus, einen höheren Ansatz zu wählen, „der realistischer ist“. Ausschussvorsitzender Burkhard Jasper (CDU) plädierte für einen Wert „zwischen Vorsicht und Realismus“.

Thomas Fillep hat in diesem Jahr erstmals einen anderen Kalkulationsschlüssel angewandt. Die Steuerschätzung beruht zu 50 Prozent auf dem Ergebnis des Vorjahres und zu 50 Prozent auf den Ergebnissen der letzten drei Jahre. Der Haushaltsplan wird in diesen Wochen in den Fachausschüssen besprochen. Anschließend beraten die Faktionen zunächst intern, dann in gemeinsamen Haushaltsrunden.