Mit viel Leidenschaft Blueser Henrik Freischlader im Osnabrücker Rosenhof

Saitenquäler: Blues-Gitarrist Henrik Freischlader kommt am Donnerstag nach Osnabrück. Foto: Timo Wilke

Osnabrück. Einer, der maßgeblichen Einfluss auf das Gitarrenspiel von Henrik Freischlader genommen hat, war der 2011 verstorbene Gary Moore. Ihm widmete der Wuppertaler sein aktuelles Album „Blues for Gary“. Am Donnerstag, 5. Oktober, ist Freischlader im Rosenhof in Osnabrück.