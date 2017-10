Politisch, aber tanzbar Egotronic in der Kleinen Freiheit in Osnabrück

Osnabrück. Weg von billigen 8-Bit-Elektrosounds, hin zu brachialem Punk und wieder zurück: Diesen Weg hat die Band Egotronic auf ihrem aktuellen Album „Keine Argumente!“ beschritten. Am Freitag, 6. Oktober, ist das Berliner Quartett in der Kleinen Freiheit in Osnabrück.

Die radikalen und kompromisslosen Texte von Egotronic finden sich in ihrer Musik wieder. Zwar setzt die Band auch auf Party, aber sie will Botschaften auf die Tanzfläche bringen. Unzweideutig positioniert sich die Gruppe gegen Rassismus und Rechtsextremismus. In ihren Songs verdammen sie den Mob aus Freital und Dresden, der gegen Flüchtlinge hetzt und sie angreift. Aber auch die SPD und deren Verantwortung an der aktuellen Flüchtlingspolitik steht in der Kritik. Und das alles ist auch noch tanzbar.

Das Konzert von Egotronic in der Kleinen Freiheit in Osnabrück beginnt am Freitag, 6. Oktober, um 20 Uhr. Eintritt: 14 Euro. Kartentelefon: 0541/7607780.