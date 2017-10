Wahlkreis Osnabrück-West Jasper gegen Pistorius: Zwei Profis im Duell

Osnabrück. Gäbe es eine Wette auf den Ausgang der Landtagswahl im Westen von Osnabrück, stünde die Quote wohl Fifty-Fifty. Mit Burkhard Jasper (CDU) und Boris Pistorius (SPD) stehen sich zwei Profis im Duell gegenüber. Ausgang ungewiss.

Für Burkhard Jasper geht es politisch um alles. Der 62-Jährige muss den Wahlkreis Osnabrück-West als Direktkandidat gewinnen, um sicherzu sein, seine Arbeit im Landtag fortsetzen zu können. Sein Listenplatz 11 ist keine Garantie auf Weiterbeschäftigung, denn bei der Landtagswahl vor vierJahren holten die Christdemokraten so viele Direktmandate, dass die Liste gar nicht zog. Kein Bewerber rutschte über die Liste ins Leineschloss. Der amtierende Innenminister Boris Pistorius (SPD) kann dagegen etwas entspannter den Wahlkampf angehen. Der Platz 5 auf der Landesliste dürfte für ein Mandat reichen, sollte er Jasper im direkten Duell unterliegen. 2013 zog die SPD-Landesliste bis Platz 23.

Im Westen der Stadt lagen Christdemokraten und Sozialdemokraten bei der Landtagswahl 2013 fast gleichauf. Die CDU holte 30,2 Prozent der Zweitstimmen, die SPD 27,5 Prozent. Nur knapp dahinter die Grünen: Die Umweltpartei kam hier bei der Wahl 2013 auf 22 Prozent (landesweit waren es 13,7 Prozent). Die Liberalen landeten auf Platz 4 mit 12,3 Prozent. Die AfD hatte vor vier Jahren noch nicht kandidiert.

Das ist die Ausgangslage für die beiden wahlkampferprobten Politik-Profis, die sich aus vielen Jahren Kommunalpolitik gut kennen. Burkhard Jasper, Träger des Ehrenrings der Stadt, gehört seit 1991 dem Stadtrat an. Er ist ehrenamtlicher Bürgermeister, Vorsitzender des einflussreichen Finanzausschusses, war Vorsitzender der Fraktion und des Kreisverbandes.

Unermüdlich

Als ihm 2011 für zwanzig Jahre Tätigkeit im Rat der Ehrenring verliehen wurde, spendeten alle Ratsmitglieder, gleich welcher Fraktion, lang anhaltenden Beifall – weil sie das besondere ehrenamtliche Engagements Jaspers in der Kommunalpolitik schätzen. Jasper hat sichtlich Freude daran, die Stadt Osnabrück als ehrenamtlicher Bürgermeister zu repräsentieren. Schützen und Karnevalisten, Sportler und Kulturschaffende spüren das, wenn sich der Vollblutpolitiker ihnen zuwendet.

Einmal hat Jasper den Sprung von der kommunalen zur Bundespolitik versucht. Bei der Bundestagswahl 2005 unterlag er im direkten Duell im Wahlkreis Osnabrück-Stadt seinem SPD-Kontrahenten Martin Schwanholz. Eine Niederlage, die schmerzte.

Bei der nächsten Bundestagswahl überließ er Mathias Middelberg das Feld und wandte sich der Landespolitik zu. Bei der Landtagswahl 2013 sicherte Jasper sich das Direktmandat im Wahlkreis Osnabrück-West vor der Quereinsteigerin Antje Schulte-Schoh. Jasper, seit 2010 als Unternehmensberater tätig, machte die Politik zu seinem Beruf.

Auch Boris Pistorius hat die Politik zu seiner Profession gemacht, und zwar mit der Wahl zum hauptamtlichen Oberbürgermeister von Osnabrück im November 2006. Zuvor hatte er als Abteilungsdirektor in der Landesschulbehörde in Osnabrück gearbeitet und ehrenamtlich als stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion, finanzpolitischer Sprecher und ehrenamtlicher Bürgermeister Politik gemacht. Der 57-Jährige entstammt einer politischen Familie. Auch seine Mutter Ursula Pistorius vertrat Osnabrück im Niedersächsischen Landtag.

2013 berief ihn der frisch gewählte Ministerpräsident Stephan Weil ins Landeskabinett. Pistorius übernahm das Ressort für Inneres und Sport. Dass er sechs Wochen nach seinem Amtsantritt drei der sechs Polizeipräsidenten in Niedersachsen abberief und durch Parteifreunde ersetzte, schadete seinem Ruf nur kurz. Pistorius profilierte sich schnell bundesweit als Fachmann für innere Sicherheit, führte sein Ressort skandalfrei, managte auf Bundesratsebene das NPD-Verbotsverfahren und entwarf maßgeblich die innenpolitische Strategie der SPD im jüngsten Bundestagswahlkampf. Im Februar sorgte seine Entscheidung bundesweit für Aufsehen, zwei in Deutschland geborene islamistische Gefährder vorsorglich abschieben zu lassen. Pistorius ist ohne Frage das innenpolitische Schwergewicht in der Bundes-SPD. Hätte sich die SPD nicht für die Oppositionsrolle im Reichstag entschieden, wäre der Jurist und gelernte Groß- und Außenhandelskaufmann sicher ein Ministerkandidat gewesen.

TV-Talker schätzen ihn als Mann der klaren Aussage. Fernseh- und Kamerasicherheit hat Pistorius schon früh erworben. Was längst in Vergessenheit geraten ist: Vor fast drei Jahrzehnten machte er einmal beim Sat1-Glücksrad mit. Bei der Sendung im Oktober 1990 räumte er eine Wärmedecke und andere Sachpreise im Wert von mehreren Tausend Mark ab.