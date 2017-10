Vater und drei Söhne Wölfe beziehen „Manitoba“ im Osnabrücker Zoo

Osnabrück. Am vergangenen Donnerstag sind vier Hudson-Bay-Wölfe aus dem Zoo Amsterdam in den Osnabrücker Zoo eingezogen.

Dort bezogen die Tiere die neue nordamerikanische Tierwelt „Manitoba“, teilte der Zoo mit. Nach zwei Bisons, die im September aus Hannover nach Osnabrück gekommen waren, sind die Wölfe die zweite Tierart, die das Gebiet bezogen.

„Es kamen insgesamt vier Rüden: ein Vater mit seinen drei Söhnen, die im April zur Welt kamen. Der neunjährige Vater ist ein sehr erfahrener und gelassener Rüde und wirkte sich beruhigend auf die Söhne aus, die noch etwas unsicherer sind“, wird Tanja Boss, Tierpflegerin und „Manitoba“-Revierleiterin in der Mitteilung zitiert.

Nach ihrer Ankunft aus Amsterdam am Donnerstagmittag kamen die Tiere zunächst aus den Transportkisten in das Innengehege. Da sie sich dort sehr ruhig verhielten, beschloss das Team, die Tiere bereits am Nachmittag in das außen liegende Vorgehege zu lassen. „Die Tiere zeigten sich so ruhig und entspannt, dass wir uns dazu entschlossen, sie am nächsten Tag gleich auf die große neue Außenanlage zu lassen. Solche Entscheidungen muss man spontan nach dem Verhalten der Tiere fällen“, wird Biologe Tobias Klumpe wiedergegeben. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter des Zoos hatte er den Transfer der Tiere aus dem Zoo Amsterdam organisiert.

Nachdem der Vater das Außengehege zuerst erkundet hatten, untersuchten letztlich alle Tiere ihr neues Revier. „Das war wirklich toll anzusehen – diese Wolfsart hat ein sehr helles Fell, da sie ja ursprünglich in sehr nördlichen Regionen, wo häufig Schnee liegt, lebt. Dementsprechend können Besucher sie natürlich sehr gut sehen“, so Klumpe.

In den nächsten Wochen sollen nun noch zwei weibliche Tiere dazu kommen und so das Rudel vorerst komplett machen.

3,5 Millionen Euro steckt der Zoo aus eigenen Mitteln in die neue dreieinhalb Hektar große Tierwelt. Der erste Bereich mit Höhenpfad durch den Wolfswald ist bereits freigegeben. Zwei weitere Schwarzbären sollen in den kommenden Wochen folgen. Im zweiten Teilbereich ziehen 2018 Kleinsäugetiere wie Biber, Stinktiere oder Baumstachler ein.

Vor dem Bau von „Manitoba“ lebten im Zoo Osnabrück Europäische Wölfe. Diese hatte der Zoo vor den Bauarbeiten an den Zoo Dublin abgegeben.