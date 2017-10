Türöffner-Tag mit der Maus Maus, Elefant und Maulwurf beim Osnabrücker Logistiker Koch

Osnabrück. Am Feiertag konnten Kinder einen Blick hinter die Kulissen des Logistikunternehmens Koch International werfen.

Die Maus, der Elefant und der Maulwurf sollen verschickt werden – nur wie? Das konnten Kinder am Feiertag im Rahmen des „Maus-Türöffner-Tags“ beim Osnabrücker Logistikunternehmen Koch International ausprobieren. Hinter der Aktion steht die allseits bekannte „Sendung mit der Maus“ des WDR, dank der Kinder und Familien überall in Deutschland einmal im Jahr „Sachgeschichten“ live erleben können.

Der Blick hinter die Kulissen eines Logistikunternehmens erwies sich für gut 30 Kinder als spannendes Erlebnis. Sie erfuhren, dass viele Schritte nötig sind, damit eine Sendung ihren Empfänger erreicht. In der großen Umschlaghalle entdeckten die Kinder dann auch Maus, Elefant und Maulwurf. Sie saßen in Plüschtierform auf drei großen Kisten. Ihnen folgten die Kinder durch die verschiedenen Bereiche des Unternehmens. Zunächst einmal mussten die Kisten gescannt werden, um im System erkannt zu werden. Dann kamen die Paletten auf die „Kette“, das automatische Transportsystem im Lager. Dafür mussten die Kinder die Paletten auf Hubwagen laden, die dann in die Kette eingehängt wurden und sich vollautomatisch auf den Weg machten.

Nun hieß es, den Kisten auf ihrer Fahrt durch das Umschlaglager zu folgen. Während der Elefant zu seinem kleinen Artgenossen Minh-Tan in den Osnabrücker Zoo wollte, musste die Maus zurück ins Fernsehstudio. Folglich landeten die beiden Paletten an verschiedenen Verladepunkten. Ein ganz anderes Ziel hatte der kleine Maulwurf. Er wollte hoch hinaus. Dafür ließ er sich in das Hochlager von Koch verschicken. Dort konnten die kleinen Besucher sehen, wie in einem chaotischen Lager die Frachtstücke eingelagert werden. Chaotisch erscheint das Lager allerdings nur. Denn der Computer weiß ganz genau, wo welche Ware gelagert ist.

Ganz wichtig war beim „Türöffnertag“ für Koch aber auch das Thema Sicherheit. Ausführlich zeigten die Logistiker den Kindern, wie es ist, in einem riesigen Lkw zu sitzen. Vieles sieht man vom Führerhaus aus einfach nicht. In diesem „Toten Winkel“ sollte man sich als Fußgänger oder Radfahrer daher am besten nicht aufhalten. Zum Abschluss durften dann alle Kinder noch eine Runde im Lkw mitfahren.