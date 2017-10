Zum Tag der Deutschen Einheit Robert Menasse hielt einen Vortrag in Osnabrück

ubk Osnabrück. Am Tag der Deutschen Einhalt hielt der österreichische Autor Robert Menasse im Rahmen der Osnabrücker Friedensgespräche im Kreishaus am Schölerberg einen Festvortrag zum Thema „Europa sieht Deutschland – Der deutsche Mensch als Symptom“.

„Ich danke, dass Sie gekommen sind und hoffe, dass Sie mich nach dem Vortrag nicht steinigen werden.“ Locker und selbtironisch stimmt Robert Menasse noch im Foyer des Kreishauses auf seine Rede im Rahmen der Osnabrücker Friedensgespräche ein.

Auf Einladung von Landkreis, Stadt und Universität Osnabrück hielt der österreichische Schriftsteller und Essayist am Dienstag im Kreiszentrum am Schölerberg den Festvortrag zum Tag der Deutschen Einheit. Unter dem Oberthema „Europa sieht Deutschland“ stellte Menasse das Thema „Der deutsche Mensch als Symptom“ in den Focus seiner Rede- ein Zitat, das er dem 1923 entstandenen gleichnamigen Essay Robert Musils entnommen hatte. Nach einer Einstimmung durch das Blech-Ensemble der Kreismusikschule sowie einer Einführung von Literaturwissenschaftler Christoph König von der Universität Osnabrück, ging das Wort an Robert Menasse – der zunächst via Smartphone Fotos des „qualifizierten Publikums“ für seine Facebook-Seite machte. Dann legte er los und stellte zunächst die Frage in den Raum, was die österreichische Perspektive auf Deutschland und Europa überhaupt sei. Schon für Musil sei die Berufung aufs Nationale eine „ironische Internationalität“ gewesen. Diesen Faden spann Menasse weiter und stellte Europa-Umschreibungen wie „Abendland“, „EU“ oder „freie Welt“ in den Raum. Auf Österreich bezogen, erinnerte Menasse daran, dass dort nach dem Zweiten Weltkrieg und der Findung einer nationalen Identität die Schuldfrage allzu rasch auf die Deutschen abgewälzt wurde.

Zeit des Mauerfalls

Auch auf die Zeit des Mauerfalls blickte Menasse zurück – dem wohl „wichtigsten und prägendsten Ereignis unserer Lebenszeit“. Die anfängliche Begeisterung sei allerdings in eine „nationalistische Wiedergeburt Deutschlands“ abgekühlt, kulturelle Unterschiede von Ost und West vor allem als „Krise“ wahrgenommen worden. Die alte BRD mit ihrem festen Länderbund sei im Vergleich dazu viel „europa- und zukunftstauglicher“ gewesen. Das neue „Wir-Gefühl“ sei dagegen von „Wir sind das Volk“ in Hass auf „die Griechen“, „die Elite“ oder „den Islam“ umgeschlagen. Beinahe wie ein Menetekel hörte sich Menasses Analyse zum Erstarken populistischer Strömungen hierzulande an: „Der neue Nationalismus ist nicht ganz rechts außen entstanden. Er ist in der Mitte entstanden.“

Mit Blick auf den Erfolg der AfD bei der letzten Bundestagswahl hoffte er auf einen Moment der Selbstreflexion. Und stellte in Sachen AfD klar: „Wer die Menschen abholt, wo sie sind, ist selber dort.“