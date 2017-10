Kleiner „Palast“ der türkischen Küche Restaurant „Saray“ eröffnet Freitag im Osnabrücker Zentrum

Osnabrück. Nach rund ein halbes Jahr erfordernden Umbauarbeiten sind jetzt alle Genehmigungsfragen geklärt: Betreiber Yasar Dogan eröffnet am Freitag, 6. Oktober 2017, an der Ecke Krahnstraße/Hakenstraße das „Saray“, das auf zwei Etagen rund 90 Plätze bietet.

Das „Restaurant, Café & Bar“-Konzept setzt auf Tages- und Abendgastronomie sowie frisch zubereitete Gerichte und eine familiäre Atmosphäre. Speisenangebot und Einrichtung sind an das türkische Lokal „Neftes“ angelehnt, das die Tochter des 55-jährigen Dogan, der nicht mit in Osnabrück bekannten Lokal-Inhabern gleichen Namens verwandt ist, in Bielefeld seit rund sechs Jahren überaus erfolgreich betreibt.

Saray-Betreiber: Qualität und guter Service

Die Karte des „Saray“, das im Türkischen für Palast steht, reicht von Frühstück, das von neun bis zwölf Uhr angeboten wird, bis zu Abendgerichten. Die Auswahl umfasst kalte und warme Vorspeisen von Cacik (Zaziki/3,70 Euro) bis Karisik Kizartma (Gebratene Zucchini, Augerginen/5,60 Euro), zwischen 5,90 und 7,60 Euro teuere Salate sowie Pizza, Kebabspieß-Spezialitäten oder Gerichte vom Holzkohlegrill und aus dem Lehmofen.

Der „Saray“-Chef: „Wir stehen für Qualität und guten Service.“ Die vergangene Woche ist für ihn noch einmal richtig stressig gewesen. Nachdem endlich die offizielle Abnahme erfolgt war, gab es noch einmal technische Probleme mit dem Ofen, die dazu führten, dass die bereits für das Wochenende vorgesehene Eröffnung sich noch einmal verschoben werden . Yasar Dogan: „Da musste kurzfristig noch einmal etwas ausgetauscht werden, wodurch wir alles erneut einige Tage nach hinten schieben mussten.“

Anfang der Woche endgültiges Okay

Dienstag gab es dann das endgültige Okay für den Start am Freitag. Yasar Dogan: „Das ganze Team ist froh, dass es jetzt endlich losgehen kann.“