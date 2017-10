Unter Strom in die Zukunft Skate Hall Osnabrück feiert Geburtstag und Saisoneröffnung

Die Lichter sind wieder an in der drei Monate von der Stromversorgung abgeschnittenen Skatehalle an der Rosenburg – auch für junge Skater wie das große Talent Mika Möller. Foto: Michael Gründel

Osnabrück. Mit einem bunten „Tag der offenen Halle“ hat die Skatehalle an der Osnabrücker Rosenburg ihren 15. Geburtstag gefeiert. In der Zukunft will sie sich weiter öffnen und zu einem Ort der vielfältigen sportlichen und kulturellen Begegnung werden.