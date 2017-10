CDU wirft Henning Lüge vor Hitziger Streit um Wahlplakat der Osnabrücker SPD

Osnabrück. Die Osnabrücker CDU wirft dem SPD-Landtagsabgeordneten Frank Henning vor, „mit einer dreisten Kita-Lüge sein Landtagsmandat retten“ zu wollen. Henning kontert ebenso scharf: Die CDU verliere offenbar die Nerven.

Anlass der harschen Schelte des Osnabrücker CDU-Chefs Fritz Brickwedde ist ein SPD-Wahlplakat, von dem der Stadtverband etwa einhundert Stück in Osnabrück aufhängen ließ. „CDU/FDP erhöhen Kita-Gebühren in Osnabrück“, steht darauf. Die SPD wirbt damit, dass es mit ihr bald keine Elternbeiträge mehr geben werde.

„Mit einer dreisten Kita-Lüge versucht Frank Henning, sein Landtagsmandat zu retten. Das ist in höchstem Maße unseriös“, wird Fritz Brickwedde in einer CDU-Mitteilung zitiert. Brickwedde: „Tatsache ist, dass am 2. März 2017 CDU und FDP im niedersächsischen Landtag für und SPD und Grüne gegen Gebührenfreiheit gestimmt haben. Darunter auch Frank Henning.“

Brickwedde verweist auf „die klare Zusage“ im Wahlprogramm der niedersächsischen CDU: „Wir werden die Elternbeiträge im Kindergarten zum Kita-Jahr 2018/19 vollständig abschaffen.“ Dies stehe in der Kontinuität von Ministerpräsident Christian Wulff, der 2007 das dritte Kindergartenjahr von Elternbeiträgen freigestellt hatte. Der Osnabrücker CDU-Vorsitzende hält der SPD dagegen vor, es in ihrer Regierungszeit versäumt zu haben, die Eltern bei den Kita-Beiträgen zu entlasten.

Frank Henning kontert nicht minder scharf: „Fritz Brickwedde verliert zum Ende des Wahlkampfes offenbar die Nerven“, sagte Henning unserer Redaktion. Der Satz auf dem Plakat gebe exakt die Wahrheit wieder. „Herr Brickwedde muss den Satz zu Ende lesen – die Betonung liegt auf Osnabrück.“ Henning: „Jeder kann nachlesen, dass die CDU im Stadtrat für eine Gebührenerhöhung gestimmt hat.“

Wer hat recht? In diesem hitzigen Plakatstreit spiegeln sich zwei politische Diskussionen wider: das Wettrennen der Parteien im Land um die Abschaffung der Elterngebühren und ein besonderer Winkelzug Osnabrücker Finanzpolitik, der der Stadt fünf Millionen Euro zusätzlich sichert.

Erstens: Abschaffung der Kita-Gebühren.

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) kündigte im Januar dieses Jahres an, im Falle eines Wahlsieges der SPD die Eltern ab 2019 von Kita-Gebühren zu befreien. Ein Wahlkampf-Coup, auf den die Opposition mit einem Gegenvorschlag reagierte. CDU und FDP nahmen Weil beim Wort und stellten Landtag den Antrag, die Elternbeiträge schon zum August 2018 abzuschaffen. Die Landtagsfraktionen von SPD und Grünen stimmten im Landtag gegen diesen CDU-Antrag, weil die Gegenfinanzierung nach ihrer Meinung nicht gesichert war. Daraus entwickelt Brickwedde den Vorwurf an Henning, gegen die Gebührenabschaffung gestimmt zu haben.

Zweitens: Osnabrücker Finanzpolitik.

Um in den Genuss von Bedarfszuweisungen des Landes im Umfang von fünf Millionen Euro pro Jahr zu kommen, musste die Stadt dieselbe Summe durch Einsparungen oder Einnahmeverbesserungen aufbringen. Teil dieses Finanzplans sind unter anderem die Erhöhung der Hundesteuer (um zwölf Euro pro Jahr) und der Elternbeiträge für die Kindertagesstätten. Eine Jamaika-Mehrheit aus CDU/BOB, Grünen, FDP und UWG/Piraten stimmte vor diesem Hintergrund im März für eine Erhöhung der Elternbeiträge ab 2020. Das Kalkül dahinter: Bis dahin hat die neue Landesregierung die Elternbeiträge bereits landesweit abgeschafft, sodass dieser Ratsbeschluss gar nicht mehr zu Tragen kommen wird und die Eltern nicht betroffen sein werden.