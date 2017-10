Umfrage: Wie stehen Sie zum Referendum? Referendum in Katalonien: Osnabrücks Spanier reden lieber über Fußball

ansk Osnabrück. Das umstrittene Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien sorgt derzeit auch in Deutschland für Aufmerksamkeit. Auch die in Osnabrück lebenden Spanier sind geteilter Meinung. Für viele ist die spanische Innenpolitik inzwischen allerdings auch in den Hintergrund getreten.

In der „Cantina Española“ an der Osnabrücker Stüvestraße treffen sich am Dienstagvormittag einige Spanier, spielen gemeinsam Karten, essen und trinken. Normalerweise kommen sie hier immer an den Sonntagen zusammen. Am Feiertag hingegen ist in den früheren Räumen des in die Insolvenz gegangenen spanischen Elternvereins nicht so viel los. Im Fernsehen läuft ein spanischer Nachrichtensender, der über die Geschehnisse der vergangenen Tage berichtet. Die Bilder zeigen Bürger und Polizisten, die sich gegenüber stehen, es kommt zu Übergriffen, und auf den Straßen Barcelonas demonstrieren Zigtausende.

„Eigentlich sprechen wir nie über Politik“, erklärt Augustin Vilas, der das Restaurant gemeinsam mit seiner Frau betreibt. Auch trotz der momentanen Situation in Katalonien sei Politik hier in der „Cantina Española“ kein großes Thema. „Natürlich redet man kurz darüber, aber dann doch eher über Fußball“, sagt er und zeigt freudig auf seine Real-Madrid-Flagge an der Wand.

„Es gibt nur ein Spanien für mich“

In einem Nebenraum sitzt eine Gruppe Kartenspieler. Auch sie wollen nicht unbedingt über Katalonien sprechen. Sie sind sich aber einig, dass die Provinz ein Teil von Spanien bleiben muss. Für die Katalanen haben sie nur wenig Verständnis. Auch Vilas ist nicht für eine Abspaltung. „Es gibt nur ein Spanien für mich“, sagt er. Er selbst ist Galizier. Vor über 40 Jahren kam er nach Osnabrück. Er akzeptiert aber auch die andere Seite, wie er betont: „Das ist wie im Fußball, jeder hat eine andere Meinung, das ist okay.“

Ein weiterer Gast, José Luis Astorga Rojas, hofft ebenfalls darauf, dass Katalonien Teil von Spanien bleibt. „Würden alle Spanier abstimmen, würden nur wenige dafür sein“, sagt er. Rojas und Vilas hoffen beide auf eine schnelle Einigung, damit „die Sache schnell vom Tisch ist“. Wie der Konflikt ausgeht, können sie nicht abschätzen. „Das muss schon Spanien entscheiden, nicht wir“, ergänzt Vilas. Die meisten lebten schon viele Jahre in Deutschland, daher spielt die Innenpolitik ihres Herkunftslandes für sie keine so große Rolle mehr.

„Situation weiter angespannt“

Ganz anders sieht es José Manuel Peral, der an diesem Tag nicht zu den Gästen der „Cantina Española“ zählt. Mit unserer Redaktion spricht er am Telefon. Peral ist 1964 als Kind mit seinen Eltern aus Spanien nach Deutschland gekommen. Geboren wurde er in Valencia. An der Dielingerstraße in Osnabrück betreibt er einen Weinhandel und steht beruflich oft in Kontakt mit Kollegen in ganz Spanien – auch in Katalonien. Zudem wohnt ein großer Teil seiner Familie in Barcelona. Während des Referendums sei sein Cousin Wahlhelfer gewesen. Dieser habe ihm von der Situation vor Ort berichtet.

Diese sei weiter angespannt, sagt Peral. Er selbst steht zu den Katalanen. „Es war abzusehen, dass es zu solchen Auseinandersetzungen kommt. Die Einsatzkräfte der Guardia Civil, der militärisch organisierten Polizei, sind die Prügelknaben der Nation“, sagt er weiter. Dass so viele Menschen gewalttätig davon abgehalten wurden, ihre Stimme abzugeben, erschreckt ihn.

„Es gibt viele konservative Spanier in Osnabrück“

Es sei jedoch sehr aufregend, dass trotzdem so viele Menschen in die Wahllokale geströmt seien, obwohl die Polizei die Wahlen doch zu verhindern versucht hatte. „So viele Menschen kann man nicht verprügeln“.

Er hebt auch hervor, dass es vielen Katalanen gar nicht darum gehe, sich tatsächlich von Spanien abzugrenzen, viele seien gar keine Separatisten. Sie wollten aber verhandeln. Eine Änderung der Verfassung, kein zentralistischer Staat und mehr Rechte und Autonomie für die einzelnen Regionen, sowie den Rücktritt des spanischen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy – das wünscht sich der Weinhändler für Spanien. An einen Rücktritt Rajoys glaube er indessen nicht. Wie die ganze Sache ausgeht? Peral ist davon überzeugt, dass Katalonien schlussendlich ein Teil Spaniens bleiben wird und es zu keiner Abspaltung kommt. „So viel Druck auf die Zentralregierung wird diese an den Verhandlungstisch zwingen“, hofft Peral. Dann werde Katalonien sowie auch den anderen Regionen, wie beispielsweise seiner Heimatprovinz Valencia, mehr Autonomie gewährt.

Dass viele Spanier in der Osnabrücker Region anderer Meinung seien als er, läge einerseits daran, dass nur wenige aus der Region um Barcelona kämen, andererseits gebe es viele sehr konservative Spanier in Osnabrück. Oder es fehle ihnen einfach an Wissen, da man die Entwicklung Spaniens in Deutschland nicht richtig mitverfolgen könne, so Peral. „Die meisten Spanier hier haben wenig für Politik über. Fußball ist da interessanter“, sagt auch der 57-Jährige. Die jüngere Generation, so auch Perals Kinder, hätten kaum noch einen politischen Bezug zu Spanien.