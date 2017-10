Geänderte Verkehrsführung Flohmarkt im Osnabrücker Moskaubad am 15. Oktober

Osnabrück. Bald ist wieder „Herbst im Moskau“: Am Sonntag, 15. Oktober, können Schnäppchenjäger, Sammler und nicht gewerbliche Trödler von 9 bis 16 Uhr auf der Freibadwiese feilschen, kaufen und verkaufen.

Im Angebot sind auch wieder Fundsachen – zugunsten des Kinderschutzbundes. 2,50 Euro kostet das Kilogramm Fundsachen, 2 Euro ab zehn Kilogramm. „Den Erlös aus dem Fundsachenverkauf stiften wir traditionsgemäß an den Kinderschutzbund in Osnabrück, der damit unter anderem ein Projekt zur Förderung der Schwimmfähigkeit von Kindern im Grundschulalter unterstützt“, wird Sonja Koslowski, die Leiterin des Moskaubads, in einer Mitteilung zitiert.

Keine Anmeldung nötig

Der Preis für einen Standplatz in der Länge eines Tapeziertisches beträgt zehn Euro. „Eine Anmeldung für den Flohmarktstand ist nicht erforderlich, aber ein frühes Kommen sichert die besten Plätze“, so Koslowski. Der Aufbau ist ab acht Uhr morgens möglich. Am Veranstaltungstag sind die Nutzung des Dschungelpfades und der Eintritt auf die Freibadfläche frei.

Veränderte Straßenführung

Am Veranstaltungstag gilt von 6 bis 17 Uhr eine vorübergehend veränderte Straßenführung im Bereich des Moskaubades. Die Limberger Straße wird ab der Einmündung Wüstenstraße in Richtung Feldstraße zur Einbahnstraße. Ebenso wird die Sandstraße aus Richtung Limberger Straße bis zur Rehmstraße zur Einbahnstraße.

Stets Verkehrschaos

In der Vergangenheit war es im Bereich des Moskaubads wiederholt zu einem regelrechten Verkehrschaos am Flohmarkttag gekommen. Das OS-Team verteilte einige Knöllchen. Durchsagen auf dem Gelände verhinderten bislang das Abschleppen der falsch geparkten Autos. Von der Haltestelle Moskaubad der Linie 92 und der Haltestelle Laischaftsstraße der Linie 51/52 ist das Moskaubad zu erreichen.

Im vergangenen Jahr waren den Stadtwerken zufolge 25.000 Besucher zum Herbstflohmarkt gekommen.

Der normale Badbetrieb von 7 bus 17 Uhr läuft während des Flohmarkts weiter.