Vor dem Tag der Deutschen Einheit Volle Straßen und Parkhäuser am Brückentag in Osnabrück

Osnabrück. Den Brückentag zwischen Wochenende und dem Tag der Deutschen Einheit nutzen viele Menschen zum Bummeln in Osnabrück. Auf den Straßen rund um die Innenstadt und in den Parkhäusern wurde es zwischenzeitlich eng.

Wer am Montag mit dem Auto in die Osnabrücker Innenstadt fahren wollte, musste teils lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Viele nahmen sich den Brückentag offenbar frei, gleichzeitig war der Montag der erste Tag der Herbstferien in Niedersachsen. Besonders vor den Parkhäusern bildeten sich Schlangen. Am Nachmittag war in den Parkhäusern in der Stadtmitte kaum mehr ein Platz frei.

Die Parkhäuser Ledenhof-Garage, Haarmannsbrunnen, Sparkasse, Kamp-Garage und am L+T-Parkhaus waren bis zum letzten Parkplatz belegt. Wer ohne langes Warten einen Parkplatz finden wollte, musste auf die etwas außerhalb gelegenen Parkmöglichkeiten ausweichen. Die Anzeigetafeln der umliegenden Parkhäuser zeigten ausreichend freie Plätze an.

Park and Ride läuft an

Am Sonntag lief zudem die Testphase für die Park-and-Ride-Verbindung vom Parkplatz Kinderhospital (Schölerberg) zum innerstädtischen Knotenpunkt Neumarkt an. Ein erstes Zwischenfazit, wie das Angebot am Brückentag wahrgenommen wurde, konnten Stadtwerke und Parkstättenbetreiber am Montag zunächst nicht ziehen. (Weiterlesen: Vom Auto in den Bus: Osnabrück testet P+R-Ticket)