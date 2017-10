Musik aus aller Welt One World-Session in der Osnabrücker Lagerhalle

One World-Session in der Osnabrücker Lagerhalle MEC öffnen

Eine Bereicherung für die Osnabrücker Musik-Szene ist die One World-Session, die am Mittwoch in der Lagerhalle stattfindet. Foto: Angela von Brill

Osnabrück. Ein Treffpunkt für Musiker aus verschiedenen Kulturen soll die One World-Session im Spitzboden der Lagerhalle in Osnabrück sein. Am Mittwoch, 4. Oktober, findet sie wieder statt.