Kein One-Hit-Wonder Purple Schulz im Lutherhaus in Osnabrück

Osnabrück. Mit „Verliebte Jungs“ landete Purple Schulz vor 32 Jahren einen Riesenhit. Dass er kein One-Hit-Wonder ist, zeigt er am Freitag, 6. Oktober, im Lutherhaus in Osnabrück. Dort stellt er sein neues Album „Der Sing des Lebens“ vor.

Bei seinen Konzerten hinterlässt Rüdiger „Purple“ Schulz einigen Presseberichten zufolge begeisterte Zuschauer. Über seinen Auftritt vor drei Jahren im Rosenhof in Osnabrück schrieb der Kritiker dieser Zeitung, dass der Sänger dort eine Art „zweites Frühlingserwachen“ erlebte. Heute wie damals verstehe er es, die brennenden Themen des Lebens stets in einem zeitgeistkritischen Sinne pointiert in griffige Lieder mit zündenden Textideen und flackernde Rhythmen zu packen, hieß es weiter. Schulzes aktuelles Album ist wieder sehr politisch. Unter anderem befasst er sich mit dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt.

Das Konzert von Purple Schulz im Lutherhaus in Osnabrück beginnt am Freitag, 6. Oktober, um 20 Uhr. Eintritt: 28,50 Euro. Kartentelefon: 0541/2001831.