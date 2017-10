Humorattacke aus dem Rheinland Herbert Knebels Affentheater und Paul Panzer in Halle

Halle/Westfalen Das Gerry Weber Event Center in Halle erlebt in dieser Woche eine Humor-Attacke aus dem Rheinland. Am Donnerstag, 5. Oktober, kommt Herbert Knebels Affentheater; drei Tage später, am Sonntag, 8. Oktober, ist Paul Panzer zu Gast.

Menschen, die im Ruhrgebiet wohnen, leben nicht in der schönsten, aber vielleicht lustigsten Gegend Deutschlands. Die Humoristen-Dichte ist dort auffällig hoch. Der Autor Frank Goosen erklärte dies in einem Interview mit dem NOZ-Magazin „Live dabei“ einmal so: „Überall, wo es härtere soziale Realitäten zu erfahren gibt, gibt es auch Leute, die das mit Humor tragen. Und es mag vielleicht auch ein Kennzeichen des Ruhrgebietsmenschen sein, dass er am Ende über das Elend und auch über sich selbst lachen kann.“

Uwe Lyko wurde in Duisburg geboren. Seine Kunstfigur Herbert Knebel lebt in Essen-Altenessen. Paul Panzer ist der Künstlername von Dieter Tappert, der in der zwischen Rhein und Maas gelegenen Stadt Düren das Licht der Welt erblickte und seit einigen Jahren in Köln lebt.

Rocken bis qualmt

Die 1988 gegründete Kabarett-Gruppe Affentheater besteht aus vier Musikern. Oft sind sie gefragt worden, ob sie nicht mal ein reines Musik-Programm machen wollen. Ihre Antwort lautet: „Rocken bis qualmt“. Das zeigen sie nur an auserwählten Orten. Als musikalische Verstärkung haben sie die Musiker Henjek und Stenjek verpflichtet, die ehemalige Bläsersektion der Familie Popolski. Zu hören gibt es Songs aus den verschiedenen Programmen von Herbert Knebels Affentheater wie „Rentner Love“, „Auf’m Heimweg zu schnell“, „Papa war bei de Rolling Stones“, „Elli“, „Lola“ oder „Rauch ausse Wohnung“.

Am 21. April ist das Affentheater in Osnabrück und am 5. Mai in Bielefeld.

Mit seinem brandneuen Live-Programm „Glücksritter… vom Pech verfolgt!“ kommt Paul Panzer nach Halle. In seiner fünften Bühnenshow sucht er wie Herr Rossi nach dem Glück und stellt viele Fragen: „Warum die innere Mitte finden, wenn der Platz rechts auf dem Sofa noch frei ist? Warum ,loslassen‘, wenn man eh schon am seidenen Faden hängt? Warum ist weniger mehr aber viel nicht Nichts? Ist die Abwesenheit von Pech schon Glück?“

Am 9. Februar ist „Glücksritter“ Paul Panzer in Lingen, am 11. Februar in Quakenbrück, am 24. Februar in Münster, am 8. April in Bielefeld und am 9. November 2018 in Osnabrück.