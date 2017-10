Kunden gehen leer aus Marktkauf Osnabrück wirbt mit Spielkonsolen – Keine Geräte verfügbar

Osnabrück. 99,99 Euro für die Spielkonsole „Nintendo Classic Mini“: Zahlreiche Kunden wollten sich am Montagmorgen das Schnäppchen bei Marktkauf in Osnabrück-Nahne sichern. Erfolgreich war aber niemand, denn im Supermarkt war kein einziges der im aktuellen Prospekt beworbenen Geräte verfügbar.

Um sich eine der begehrten Spielkonsolen zu ergattern, wartete Jan Herrmann bereits eine Viertelstunde vor der eigentlichen Öffnungszeit hoffnungsvoll vor dem Marktkauf in Nahne. Als das Geschäft wie jeden Montagmorgen um acht Uhr öffnete, folgte die Ernüchterung: Obwohl die Spielkonsole „Nintendo Classic Mini“ im aktuellen Prospekt des Supermarkts beworben wird, hatte der Markt kein einziges Gerät vorrätig.

Viele Kunden betroffen

Nach eigenen Angaben sei Herrmann längst nicht der einzige Kunde gewesen, der das Kaufhaus, das sich selbst als „Deutschlands modernstes SB-Warenhaus“ bezeichnet, verärgert verließ. „Etwa 30 unzufriedene Kunden wurden so enttäuscht“, berichtet er.

Lieferung mit Produkten ist nicht gekommen

Marktleiter Torsten Westebbe bedauert im Gespräch mit unserer Redaktion den Vorfall: „Wir warten noch auf die Lieferung.“ Demnach hätten die Spielkonsolen bereits am Samstag eintreffen sollen. „Woran es liegt, kann ich nicht sagen“, so Westebbe.

Ähnlicher Fall im Vorjahr

Im Dezember des vergangenen Jahres hatte es im selben Supermarkt einen ähnlichen Fall gegeben. Damals hatte Marktkauf ein iPhone SE im Angebot. Da jedoch nur sieben Geräte vor Ort waren, gingen viele Kunde ohne Smartphone nach Hause.

Marktleiter: „Kein Lockvogelangebot“

Von unerlaubter Lockvogelwerbung will Westebbe dennoch nichts wissen: „Die Spielkonsole ist kein Lockvogelangebot. Wir haben das Produkt in üblicher Menge bestellt.“ Er erwartet, dass die Lieferung „mit etwa 30 Geräten“ am Mittwoch eingeht, sodass die Spielkonsole dann verfügbar ist.

Service für Kunden, die leer ausgegangen sind

Kunden, die am Montagmorgen leer ausgegangen sind, habe das Warenhaus zudem einen besonderen Service angeboten, so Westebbe: „Wir haben ihre Namen und Nummern notiert, um sie zu informieren, wenn die Geräte da sind.“

Rechtslage: Kunden müssen aufgeklärt werden

Die Verbraucherzentrale Niedersachsen war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Als Marktkauf Ende 2016 nur sieben Geräte des angebotenen iPhones parat hatte, sagte eine Sprecherin jedoch, dass „man das als Lockvogelwerbung sehen könnte“. Denn das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb besagt, dass Händler Kunden darüber aufklären müssen, falls ein Angebot nur in begrenzten Mengen verfügbar ist.

Hinweis für Kunden fehlt

Der konkrete Hinweis, dass von dem beworbenen Produkt unter Umständen nur eine beschränkte Anzahl verfügbar sei, fehlt der Werbung für die Spielkonsole – genauso wie damals beim Smartphone. Allerdings erklärt Marktkauf auf der Rückseite des aktuellen Prospekts: „Aufgrund erhöhter Nachfrage können Angebote bereits am ersten Tag ausverkauft sein.“