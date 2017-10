Erinnerung an Luftschiff-Absturz Wanderlust: Beliebter Rundweg zum Zeppelinstein in Bad Iburg

Bad Iburg. Wandern in der Region Osnabrück: Der Zeppelinweg führt tief in den Teutoburger Wald und zu einem Gedenkstein, der an die Strandung eines Luftfahrtschiffes vor mehr als 100 Jahren in den Tannenwipfeln von Bad Iburg erinnert. Viel Grün und wenig Ablenkung erwartet die Wanderer auf dieser Strecke.

Der Zeppelinstein erinnert an die unfreiwillige Landung eines Luftfahrtschiffes im Juni 1910

Drei Rastplätze bieten unterwegs Gelegenheit zum Ruhen und Picknicken

Zum Abschluss können die Wanderer ihre Füße an der Wassertretstelle abkühlen

Es war der 28. Juni 1910 um halb neun, als die „Deutschland“ in Düsseldorf zu ihrem Unglücksflug in die Luft aufstieg. An Bord des Zeppelins waren 19 in- und ausländische Journalisten und elf Besatzungsmitglieder, die eine Rundreise über dem Rhein-Gebiet machen wollten. Doch der Plan ging nicht auf. Das 148 Meter lange Luftfahrtschiff geriet in ein Unwetter und kam vom Kurs ab. Regen, Hagel und Schnee lasteten schließlich so schwer auf dem Zeppelin, dass er immer mehr an Höhe verlor und in den Tannen des Teutoburger Waldes strandete. Die Passagiere blieben fast alle unversehrt und konnten mit einer Strickleiter die „Deutschland“ verlassen. Nur ein Besatzungsmitglied verletzte sich beim Sprung aus dem in den Baumwipfeln schwebenden Gefährt.

Heute erinnert ein Gedenkstein an das mehr als 100 Jahre zurückliegende Unglück in den Iburger Wäldern. An etlichen Orten in Deutschland gibt es solche Zeppelinsteine, die hauptsächlich vor und während des Ersten Weltkriegs aufgestellt wurden und an die damalige Luftfahrtbegeisterung erinnern. Von dem unverdrossenen Technikglauben zeugt auch der Iburger Zeppelinstein, auf dem unter dem Konterfei von Ferdinand Graf von Zeppelin die Parole „Trotzdem vorwärts“ steht. Nach dem Stein ist der Zeppelinweg benannt, ein Rundweg, der am Haasesee vorbei nach Nordosten und zurück über den Limberg führt.

Parallel zum Fredenbach

Start- und Endpunkt der neun Kilometer langen Tour ist der Wanderparkplatz am Freden mit seiner Wassertretstelle, die vor vier Jahren saniert wurde. Von dort geht es einen asphaltierten Weg links in den Wald hinein, der die ersten zwei Kilometer bis zum Haasesee parallel zum Fredenbach verläuft. Dort lädt eine Schutzhütte zum Verweilen ein, eine von mehreren Rastmöglichkeiten an diesem Weg. Der Haasesee ist übrigens ein Löschteich, der nach dem Brand des Fredens angelegt wurde. Vom See gilt es etwa weitere zwei Kilometer dem Weg zu folgen und dann nach links abzubiegen. Die Stelle ist leicht zu finden, weil gleich zwei Schilder an der Gabelung auf den Zeppelinstein verweisen. Nach mehreren Kurven, die der Weg nimmt, liegt der Zeppelinstein etwas versteckt zwischen Tannen am Wegesrand. Auch hier gibt es mit Holztisch und Bänken einen Rastplatz.

Abstecher zum Dreiländereck

Ab dem Gedenkstein geht es auf dem Weg Richtung Nordosten bis zu einer Weggabelung weiter. Der Zeppelinweg führt an dieser Stelle zwar nach links. Es lohnt aber ein Abstecher zum „Dreiländereck“ von Kloster Oesede, Glane und Hankenberge mit dem wohl lauschigsten Rastplatz dieser Strecke. Dafür biegen die Wanderer am Waldrand nach rechts statt nach links ab und folgen der Straße bis kurz vor ihrer Biegung nach links. Dort weist ihnen ein Schild den Weg zum Dreiländereck, der über einen etwa 100 Meter langen Pfad durch den Wald und eine Holzbrücke führt. Der idyllische Platz liegt an einer kleinen Flussgabelung und ist baumbeschattet.

Von dort geht es zurück auf die Straße und vorbei an Höfen bis zum Anfang einer Wiese, wo der Weg 0 in den Wald abbiegt. Auf ihm queren die Wanderer einen kleinen Bach und folgen einfach weiter dem Streckenverlauf, auch dort, wo der Weg Null schließlich Richtung Norden weiterführt. Die Route stößt schließlich nach einigen Kurven auf eine Straße, an der die Wanderer erst nach links und kurz darauf nach recht laufen. Bald fällt das letzte Teilstück mit dem Anfang des Weges zusammen und erreicht wieder den Parkplatz am Freden.

