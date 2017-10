Nachfolger wird Martin Pope Bildungszentrum St. Hildegard verabschiedet Schulleitung

Osnabrück. In der Aula der Ursulaschule ist jetzt die bisherige Schulleitung des Bildungszentrums Sankt Hildegard verabschiedet worden. Nachfolger von Schwester Hanna Stevens und Ulrich Barlag wird Martin Pope, bisher Pflegedirektor im Klinikum Osnabrück.

„Die große Resonanz auf die Einladung zur heutigen Feier zeigt, dass das Bildungszentrum in ein sehr großes Netzwerk eingebettet ist“, sagte Werner Lullmann, Geschäftsführer der Niels-Stensen-Kliniken, zur Begrüßung. „Der Start der Einrichtung war gar nicht so einfach“, so Lullmann weiter. Im Vorfeld habe es bei der Gründung vor zehn Jahren erhebliche Bedenken gegeben und sogar Proteste gegen ein gemeinsames Bildungszentrum. Dieses ist eine Kooperation von Niels-Stensen-Kliniken, Diözesan-Caritasverband und Christlichem Kinderhospital. Werner Lullmann lobte die scheidende Schulleitung dafür, die Entwicklung aktiv mitgestaltet zu haben.

„Hinwendung zu den Menschen geweckt“

Die Generaloberin der Thuiner Franziskanerinnen, Schwester Maria Cordis, konnte wegen einer Erkrankung nicht teilnehmen, Schwester Hildegard vertrat sie. „Es war Ihnen immer wichtig, bei Ihren Schülern Hinwendung zu den Menschen zu wecken“, sagte die Ordensfrau. Dem neuen Schulleiter Martin Pope wünschte sie im Namen der Generaloberin „Freude, Kraft und Mut für ihre neue Aufgabe“.

Ann-Christin Hacker und Anne Werner, Auszubildende im Bildungszentrum St. Hildegard, packten einen Koffer mit guten Wünschen für die Zukunft und erklärten, das Wohl der Schüler habe für die beiden Führungskräfte immer an erster Stelle gestanden.

Dank für gemeinsame Zeit

Schwester Hanna und Ulrich Barlag kamen natürlich auch persönlich zu Wort. „Sei stark und gerüstet auf jedem Gebiet und pflege das Leben, wo du es antriffst. Bekümmere dich um die Deinen und halte dich selber aufrecht, auf dass dein Herz erleuchtet werde in der Sonne. Gib die Sorge für die dir Anvertrauten nicht auf“, zitierte Schwester Hanna die mittelalterliche Universalgelehrte Hildegard von Bingen. Der Ausspruch könne jedem als Leitspruch dienen, dessen Aufgabe die Pflege alter und kranker Menschen ist. Beide bedankten sich bei Mitarbeitern, Schülern und Unterstützern für die gemeinsam verbrachte Zeit.

Die Feier wurde aufgelockert und begleitet durch Mitglieder der Improvisationstheatergruppe Improteus und die launige Moderation durch die Bildungszentrumsmitarbeiter Anette Lindemann und Johan Wieman.