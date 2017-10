Landtagswahl 2017: Wahlkreis 77 Osnabrückerin Anette Meyer zu Strohen tritt für CDU an

Osnabrück. Bei der Landtagswahl 2017 in Niedersachsen will die Osnabrückerin Anette Meyer zu Strohen (CDU) im Wahlkreis 77 (Osnabrück-Ost) das Direktmandat zurückerobern.

Die 61-Jährige tritt am 15. Oktober gegen den SPD-Kandidaten Frank Henning (50) an. Gegen ihn hatte Meyer zu Strohen bei der Landtagswahl 2013 ihr fünf Jahre zuvor errungenes Direktmandat verloren. Gleichwohl sitzt die studierte Landwirtin aus Hellern seit Anfang 2017 wieder für die CDU im niedersächsischen Landtag: Sie hat das Mandat von einem Abgeordneten aus Ganderkesee übernommen.

Anette Meyer zu Strohen wurde am 30. Oktober 1955 in Belm geboren. Sie ist verheiratet und hat zwei Töchter. In die CDU trat die Osnabrückerin im Jahr nach der Wiedervereinigung ein. Nach kommunalpolitischen Anfängen im Ortsrat Hellern wirkt die Diplom-Agraringenieurin nun schon seit über 20 Jahren im Rat der Stadt mit – zurzeit als stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Vorsitzende des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt. Zudem ist Meyer zu Strohen seit 2001 Vize im CDU-Kreisverband Osnabrück.

Wirtschaft, Bildung, Sicherheit

Im Landtag vertritt die 61-Jährige ihre Partei im Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr. Außerdem ist sie stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Migration. Als Abgeordnete setzt sich Meyer zu Strohen nach eigenen Angaben für eine mittelstandsorientierte Wirtschaftspolitik ein, die auf Bürokratieabbau und gute digitale Infrastruktur abzielt. Im Bereich Bildung spricht sich die Osnabrückerin für ein vielfältiges Schulsystem aus, zu dem auch Förderschulen gehören. Beim Thema „Innere Sicherheit“ plädiert die Christdemokratin für eine bessere Ausstattung der Polizei – personell, finanziell und materiell. „Auch der verstärkte Einsatz von Videokameras an öffentlichen Plätzen zur Aufklärung von Straftaten gehört aus meiner Sicht zu einem guten Sicherheitskonzept.“