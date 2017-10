Landtagswahl 2017: Wahlkreis 77 Osnabrücker Frank Henning (SPD) will Direktmandat verteidigen

Osnabrück. Bei der Landtagswahl 2017 in Niedersachsen will der „gläserne Abgeordnete“ Frank Henning aus Osnabrück im Wahlkreis 77 (Osnabrück-Ost) das Direktmandat verteidigen.

Der 50-Jährige tritt am 15. Oktober erneut gegen die CDU-Kandidatin Anette Meyer zu Strohen (61) an. Ihr hatte Henning bei der Landtagswahl 2013 das Direktmandat abgeluchst. Bis dahin war er als Groß- und Konzernbetriebsprüfer beim Finanzamt Osnabrück tätig.

Frank Henning wurde am 27. Dezember 1966 in Osnabrück geboren und wuchs im Stadtteil Schinkel auf. Er ist verheiratet, hat zwei Töchter und lebt heute in Darum-Gretesch-Lüstringen. In die SPD trat er 1986 ein. Nach kommunalpolitischen Anfängen im Ortsrat vertritt der Diplom-Finanzwirt seit 21 Jahren (mit Unterbrechung) die Sozialdemokraten im Rat der Stadt Osnabrück, seit 2010 als Fraktionschef. Darüber hinaus gehört er als Beigeordneter dem Verwaltungsausschuss an und ist Mitglied im Finanzausschuss. Neben seiner politischen Tätigkeit engagiert Henning sich ehrenamtlich in der Gewerkschaft Verdi sowie bei der Arbeitwohlfahrt, außerdem in einer ganzen Reihe von Vereinen.

Alle Steuerbescheide veröffentlicht

Im niedersächsischen Landtag arbeitet der Osnabrücker im Ausschuss für Haushalt und Finanzen mit, außerdem im Ausschuss für Umwelt, Energie und Klimaschutz. Dort setzt er sich nach eigenen Angaben für faire und gerechte Löhne ein, für sozialversicherungsrechtlich abgesicherte Arbeitsplätze und für die Bekämpfung von Zeit- und Leiharbeit. Im Bereich Bildung verspricht Henning eine beitragsfreie Kita „als Beitrag zur Chancengleichheit und sozialen Gerechtigkeit“.

Apropos Geld: Bekannt ist der selbst ernannte „gläserne Abgeordnete“ auch für die konsequente Offenlegung seiner eigenen monatlichen Einkünfte. Seit 2013 hat Henning alle Steuerbescheide im Internet veröffentlicht.