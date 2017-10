Segen für die Tiere Dieses Mal kamen nur acht Hunde zum Osnabrücker Dom

Osnabrück . Der Heilige Franz von Assisi ist der Schutzpatron der Tiere. Da sein Gedenktag am Mittwoch, 4. Oktober, ist und somit in diesem Jahr auf einem Wochentag fällt, segneten die Diakone der Domgemeinde, Gerrit Schulte und Carsten Lehmann, bereits am Samstag eine Reihe von Tieren vor dem Osnabrücker Dom. Diesmal kamen nur die Herrchen von acht Hunden mit ihren Tieren zur Segnung.

Zwar blieb es während der Tiersegnung am Samstag vor dem Osnabrücker Dom trocken, doch es sah trübe aus und im Anschuss begann es auch zu regnen. Das Wetter könnte somit der Grund gewesen sein, warum dieses Mal nur die Besitzer von acht Hunden zur Tiersegnung vor das Hauptportal des Doms gekommen waren.

Herrchen hoffen auf ein langes Leben ihrer Lieblinge

Die Diakone der Domgemeinde, Gerrit Schulte und Carsten Lehmann, traten gemeinsam mit Domküster Ansgar Stuckenberg aus dem Dom, wo unter anderem schon Königspudel Dana mit Frauchen Monika Setny wartete: „Dana hat leider eine Gerinnungsstörung, wir wissen nicht, wie gut sie damit leben kann“, so Setny, die hoffte, dass ihr Königspudel „mit Gottes Segen“ ein langes Leben haben wird. Vielleicht könnte diesbezüglich West Highland Terrier Jacky ein gutes Vorbild sein: „Wir sind mit Jacky bereits zum 16. Mal bei der Tiersegnung“, berichtete sein Frauchen Carina Kriegeskorte, und auch Mathilda (11) war mit ihrer Familie gekommen, „damit Polly gesegnet wird“. Polly ist ein zweijähriger Havaneser, der dem Geschehen entspannt folgte, während Chihuahua Baily auf Herrchens Arm war und von oben ganz neugierig umherschaute.

Wohlergehen von Mensch und Tier

„Tiersegnungen gibt es bereits seit vielen hundert Jahren“, erklärte Schulte. „Sie kommen aus ländlichen Regionen und einer Zeit, in der es noch viel sichtbarer war, wie wichtig das Wohlergehen der Tiere für die Menschen ist.“ Nach einer kurzen Lesung betonte der Diakon in seiner Ansprache zudem, dass Tiere „Mitgeschöpfe“ seien, und die Menschen daher Verantwortung für die Tiere übernehmen müssten.

Er erinnerte daran, dass Tiere nicht nur oft die Einsamkeit von Menschen durchbrechen, sondern Hunde Behinderten im Alltag helfen würden beispielsweise als Blindenhund. Rettungshunde würden sogar oft ihr Leben im Einsatz in Katastrophengebieten lassen. „Und dann sind da noch die Nutztiere, die wir nicht ausbeuten dürfen, sondern verantwortlich nutzen müssen“, so Schulte, und Lehmann bat: „Gott, schenke uns Freude an Tieren, die du uns geschaffen hast.“

Treue und Ablehnung

Nachdem die Tiersegnung begonnen hatte, waren immer wieder Passanten stehen geblieben und hatten interessiert zugehört. Doch nicht alle konnten der Tiersegnung etwas abgewinnen: „Hier passiert gerade etwas ganz Verrücktes vor dem Dom“, sprach eine Frau im Vorbeigehen sichtlich irritiert in ihr Handy, während eine andere das Geschehen abfällig kommentierte. Diakon Lehmann hingegen zeigte sich im Anschluss an die Segnung überzeugt: „Das hier ist mehr als Wasserspritzen.“ Und Diakon Schulte erinnerte noch einmal an die kürzlich verstorbene Schwester Willehada, „die treue Seele von Sutthausen “. Der Thuiner Franziskanerin waren Artenvielfalt, die artgerechte Haltung der Tiere wichtig. „Sie war seit Jahren bei der Tiersegnung mit dabei und eine der Treuesten“, erklärte Schulte und fügte schmunzelnd hinzu: „Oft hat sie ihren Hahn mitgebracht.

Von Hunden bis Echsen

In den vergangenen Jahren waren bei der Segnung vor dem Dom jeweils rund 30 Tiere gesegnet worden: Neben Kaninchen, Hamstern und Kanarienvögeln waren dies vor allem Hunde und Katzen, aber auch schon mal Pferde oder Esel. Das ungewöhnlichste Tier, das er bisher gesegnet habe, sei eine Eidechse gewesen, erklärte Diakon Carsten Lehmann und fügte hinzu: „Und im vergangenen Jahr meldete sich eine Frau im Pfarrbüro, ob wir ihre zwei Schweine segnen könnten.“ Diese Begegnung habe ihn beeindruckt, so Lehmann, weil die Frau „echt Verantwortung für das Leben der Schweine übernommen hat“. „Sie hat einen wichtigen Teil ihres Leben für die Tiere investiert und sich jeden Tag, egal bei welchem Wetter um die Schweine gesorgt“, so Lehmann.