2.200 Euro für OSKAR Erlös aus Nadel & Faden-Benefizaktion für Osnabrücker Kinder- und Jugendtheater

Osnabrück. 320 Kissen – handgenäht, -bestickt, gewoben, gehäkelt und gestrickt – standen bei der Handarbeitsmesse Nadel & Faden zum Verkauf. Rund 230 davon fanden Liebhaber, sodass am Ende ein Gesamterlös von 2.200 Euro zusammenkam, der an das Kinder- und Jugendtheater Oskar gespendet wurde.

„Viele Besucher haben sich am Stand Inspiration geholt“, berichtete Christel Buermeyer aus dem Oskar-Vorstand, die den Verkauf am vergangenen Wochenende mitbetreute. Dass rund 90 Kissen übrig geblieben seien, habe nicht an der Qualität der Textilien gelegen, sondern daran, dass die kreativen Messebesucher ähnliche Kissen zum Teil auch selbst anfertigen können. Die übrigen Kissen sollen im Rahmen der Weihnachtsmärchen-Aufführungen im Theater verkauft werden.

Buermeyer und auch Theater-Intendant Ralf Waldschmidt haben für sich selbst auch jeweils vier Kissen gekauft. „Die Kreativität und Kunstfertigkeit der Kissen-Spenderinnen war schon begeisternd.“