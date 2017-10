Produzenten aus der Region Osnabrück Zu wenige Bestellungen: Marktschwärmer brauchen mehr Unterstützung

Osnabrück. Den deutschlandweiten Tag der Regionen nutzten die Marktschwärmer aus der Region Osnabrück, um zum Essen, Plaudern und Einkaufen einzuladen. So wollten sie nebenbei auf ihr besonderes Angebot aufmerksam machen: Online Lebensmittel bei regionalen Erzeugern bestellen und am Schölerberg abholen.

In der Abendsonne schlenderte Laura Ax von Stand zu Stand: „Ich habe bei den Marktschwärmern noch nicht mitgemacht, finde es zwischen den Marktständen vor dem Museum und Zoo aber sehr nett.“ Bei Koch Tom Elstermeyer erhielten die Besucher unter anderem liebevoll dekorierte Teller mit Leberkäse, Camembert und Forelle – alles regionale Produkte, die der Koch zu bunten Abendbroten verarbeitete. Yvonne Kühne und Wilfried Hanekamp von „Tante Sophies Backstube“ boten an ihrem Foodtruck unter anderem Kaffee und selbst gemachtes Eis an. Darüber hinaus gab es beispielsweise Obst und Gemüse, Käse, Fisch und Fleisch, Marmeladen und Liköre sowie Wein und Craftbier zum Mitnehmen oder verzehren an Biergartengarnituren.

Das sagen die Stammkunden

Bei diesem besonderen Markttreffen holten die Kunden natürlich auch „ganz normal“ ihre zuvor online getätigten Bestellungen ab: „Ich kaufe hier ganz viel. Es gibt hier Dinge, die man überall bekommt, die hier aber besser schmecken“, erklärte Seda Rass-Turgut, für die der Einkauf bei den Marktschwärmern auch ein Zeitfaktor ist: „Mein Mann und ich arbeiten beide Vollzeit, da haben wir keine Zeit auf den Markt zu fahren.“ Ein positiver Nebeneffekt dieser Art des Einkaufens sei, dass sie weniger Lebensmittel wegwerfen und mehr kochen würde als früher. Ähnliches berichtete Sabine Steiwer: „Auch wenn die Produkte hier teurer sind, spare ich letztendlich.“ Denn sie würde nicht mehr so oft in den Supermarkt gehen und dort spontan mehr kaufen als geplant. „Außerdem sind die Marktschwärmer nett und geben gute Tipps, es ist wunderbar“, schwärmte Steiwer, während Sabine Fricke erklärte: „Die Marktschwärmer sind sehr praktisch und sparen Zeit. Wir planen mehr und überlegen am Wochenende, was wir die Woche über essen wollen.“

Resonanz gut, Zukunft ungewiss

„ Uns gibt es seit November 2016, und wir haben inzwischen 561 Mitglieder“, sagte Hanekamp, Organisator der Marktschwärmer Osnabrück, und fügte hinzu: „Wir haben eine wunderbare Stammkundschaft bestehend aus zehn bis 15 Personen, die nahezu jedes Mal mitmachen.“ Ein Problem sei jedoch: Die meisten Mitglieder seien nicht aktiv. Die Resonanz in Bezug auf die Mitgliederzahl sei zwar „umwerfend“, so Hanekamp. Die Bestellungen reichten aber nicht zum Überleben: „Wir bräuchten einen normalen Wochenmarktumsatz, das wäre das Dreifache von dem, was wir heute haben“, erklärte Dirk Dennemann von der gleichnamigen Hofkäserei. Und so rätselten die Verkäufer beim Tag der Regionen, warum ihr Projekt Marktschwärmer zwar stets auf viel Begeisterung stößt, die Bestellungen diese jedoch nicht widerspiegeln: „Ich denke, man muss erst Vertrauen aufbauen. Die Kunden sind es gewöhnt, dass sie ihr Obst vor dem Kauf anschauen können“, meinte Dirk Wickemeyer vom gleichnamigen Obsthof. Außerdem täten sich vornehmlich Ältere mit dem Onlinekauf schwer, wie ein Ehepaar kurz darauf bestätigte: „Wir kaufen nichts im Internet.“ Die Marktschwärmer wollen vorerst zwar noch nicht aufgeben, doch

Hanekamp erklärte auch: „Wir brauchen Unterstützung.“