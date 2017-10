Erster Osnabrücker Firmenlauf Runter vom Bürostuhl, rein in die Laufschuhe

lewi Osnabrück. Über 400 Läuferinnen und Läufer nahmen am ersten Osnabrücker Firmenlauf teil. Knapp 50 Unternehmen schickten ihre Mitarbeiter auf die Straße. Ein Paar Laufschuhe und ein Teamtrikot dazu – schon konnte es losgehen. Die fünf Kilometer lange Strecke war für jeden zu schaffen, und die gemeinsame sportliche Unternehmung bot eine tolle Gelegenheit, den Zusammenhalt zu fördern.

„Firmenläufe erfreuen sich immer größerer Beliebtheit“, sagt Veranstalter Andre Fenner von GID Projects. Nur in Osnabrück fänden Laufveranstaltungen bislang nicht so großen Anklang. „Deswegen sind 400 Teilnehmer schon eine starke Zahl. Sein Ziel ist es, im nächsten Jahr die 1000 Marke zu knacken.

Bevor der Startschuss fiel, hielt das Fitnessstudio Benefit noch für alle Läufer ein motivierendes gemeinsames Warm Up Programm bereit. In entspannter und fröhlicher Atmosphäre joggten, walkten und trabten dann anschließend Bürohengste und Schreibtischstuten durch den glücklicherweise regenfreien Abend. Aus ihrem Laufen schöpften, Forrest-Gump-mäßig, sogar noch andere Menschen neue Kräfte. Denn ein Euro vom Startgeld jedes einzelnen sowie weitere Spenden der teilnehmenden Firmen flossen in die Arbeit der „KiBS“, der Kinder-Bewegungsstadt Osnabrück, einem Projekt der Bürgerstiftung Osnabrück. „Wir setzen uns dafür ein, dass sich Kinder mehr bewegen“, erklärt Mitarbeiterin Dina Muchow das Projekt. „Vor allem in den Kindergärten, aber auch in Grundschulen und öffentlichen Einrichtungen, bieten wir vielfältige Bewegungsangebote an“. Dazu gehören Waldausflüge, Schwimmkurse oder die Aktion „Zu Fuß zur Schule“.

Nach dem Rennen waren viele strahlende und schwitzende Gesichter. Mit Bratwurst und frischen Getränken wurde bei der After Race Party auf das Vollbrachte angestoßen. Als Sieger wurden Miryam Schaper und Markus Titgemeyer gefeiert, die als jeweils erste ihres Geschlechts die Ziellinie überquerten. Eine Auszeichnung erhielt auch die teilnehmerstärkste Gruppe, die HHO Runners mit 58 Läufern. „Es hat super Spaß gemacht“, beteuerten drei von ihnen, und auch zwei Läufer von Sicherheits- und Gebäudetechnik Röwer waren sich einig: „Nächstes Mal sind wir auf jeden Fall wieder dabei“.