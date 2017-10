Kreative Selbsterkundung Kunsttherapeutin erweitert Angebot in Osnabrück

Osnabrück. Katharina Müller bietet in Stadt und Landkreis Osnabrück Kunsttherapien und Workshops zum Loslassen und zur Entspannung an. Sie arbeitet mit Erwachsenen, aber ebenso mit Kindern in Kitas, Schulen, Musik- und Kunstschulen zusammen.

Müller hat ein Studium in Kunsttherapie mit tiefenpsychologischem Ansatz und aufbauend in systemischer Kunsttherapie absolviert. Die Kunsttherapeutin und -pädagogin ist seit neun Jahren in Jugendhilfeeinrichtungen tätig und bietet nebenberuflich Kurse auch für Erwachsene an. „Ich möchte meinen Klientenstamm jetzt vergrößern“, erklärt sie.

Während die Kinder bei den Kunstangeboten frei experimentieren, geht es bei den Großen im Zentrum um kreative Selbsterkundung, Energie- und Loslassarbeit. „Viele erwachsene Klienten kommen in einer Umbruchsituation, etwa nach Trennung oder Jobverlust, zu mir. Ich unterstütze sie dabei, dass sie ihrem Herzen auf den Grund gehen und ihren Blick weiten können“, berichtet Müller.

Sie bietet Kurse zu unterschiedlichen Themen an. Die „Bestandsaufnahme“ etwa kreist um Fragen wie: Wo stehe ich gerade? Was möchte ich verändern? Was darf bleiben, wie es ist? Anhand künstlerischer Materialien beschäftigen sich die Teilnehmer unter der Begleitung von Müller mit ihrem Lebensweg.

Innere Prozesse würden über das künstlerische Wirken anders in Gang gebracht als durch Gespräche, meint die Kunsttherapeutin. Die so entstehenden Werke werden gemeinsam betrachtet und analysiert. „Bilder sind Türöffner der Seele. Menschen können ihre Gefühle in Worten oft nicht so gut ausdrücken wie in Farben und Formen“, ist sie überzeugt.

Müller offeriert Gruppenarbeit oder Einzelsitzungen. Die Seminare finden in Räumen an der Mindener Straße 208 statt, doch die Expertin macht auch mobile Angebote. Zu Beginn lädt sie Interessierte zu einem kostenlosen Vorgespräch ein.