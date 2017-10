Bebilderte Rockopern Ian Anderson präsentiert Jethro Tull in der Osnabrück-Halle

Osnabrück. Einen Querschnitt durch 50 Jahre Bandgeschichte präsentierte Ian Andersons aktuelle Jethro Tull-Version in der nicht ganz ausverkauften Osnabrück-Halle.

Einen Querschnitt durch 50 Jahre Bandgeschichte präsentierte Ian Andersons aktuelle Jethro-Tull-Version in der nicht ganz ausverkauften Osnabrück-Halle. Überragt wurden dabei die fünf Musiker von einer großen Leinwand im Hintergrund, auf der auch immer wieder Filmaufnahmen von historischen Konzertauftritten gezeigt wurden, die verblüffend synchron zur gerade gespielten Musik verliefen.

Über dieses Medium wurden zudem Gastmusiker eingespielt. So meldete sich etwa die isländische Sängerin Unnur Birna Björnsdottir vermeintlich live aus ihrer Küche, um mit Stimme und Folk-Violine die vielschichtige Mini-Popoper „Heavy Horses“ zu begleiten.

Multimediale Gesellschaftskritik

Als Hommage an Jethro Tull, den englischen Pionier der Agrarwissenschaften und Namensgeber der Band, wurden zudem immer wieder bewegte Bilder aus der Geschichte der Landwirtschaft eingespeist. Auch kritische Töne zu gentechnisch veränderten Lebensmitteln in Form von „Fruits of Frankenfield“ oder zu Überbevölkerung und Verkehrskollaps in Gestalt von „Farm on a Freeway“ wurden entsprechend illustriert.

Ebenso wie das neuere, kapitalismuskritische Stück „Banker Gets, Banker Wins“, das 2012 als Kommentar zur Finanzkrise entstanden ist und das sich auf dem zweiten Teil von „Thick As A Brick“ befindet, jenem Konzeptalbum, das 40 Jahre zuvor einen Meilenstein des progressiven Rock markierte. Das heterogene Titelstück wurde in der Osnabrück-Halle als eindrucksvolle Ton- und Bild-Collage dargeboten. Lediglich für die Tull-Adaption von Bachs Bouree gönnte sich das Multimedia-Spektakel eine kurze Pause. Hier reichte die Projektion eines roten Vorhangs mit dem Logo des Querflötenmanns, der davor leibhaftig sein Instrument in der typisch flatterhaften Art bespielte. Sein deutscher Gitarrist Florian Opahle durfte dann später noch Bachs Toccata und Fuge ausgiebig verrocken.

Zugkraft ohne Stimmkraft

Naheliegend zu „Too Old To Rock ’n’ Roll Too Young To Die“ kokettierte der 70-jährige Schotte mit seinem Alter. Bei „Aqualung“ übernahm Schauspieler und Sänger Ryan O’Donnell via Video die Gesangsparts. Das war gut so, denn einen Atemregler könnte Ian Anderson in der Tat gut gebrauchen, an dessen mitunter ausgedünnt und kurzatmig wirkenden Stimme die Jahrzehnte hörbar nicht spurlos vorübergegangen sind.

An der Querflöte ist er hingegen nach wie vor in seinem Element und Meister seines Fachs. Und so funktionierte der Klassiker „Locomotive Breath“ am Ende auch ohne die volle Stimmkraft und nahm das begeisterte Publikum nach zwei Stunden multimedial aufbereiteter Rockgeschichte mit auf eine rasante Abschlussfahrt über Berge und Brücken und durch Tunnel, Wiesen und Wälder.