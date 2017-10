Ein Chor zieht alle Register Figuralchor singt auf deutsch und französisch

Osnabrück. Im Rahmen von Musica Viva präsentiert sich der Norddeutsche Figuralchor unter Leitung von Jörg Straube in der Kleinen Kirche am Dom. Seien es deutsche Motetten des Barock oder französische Chorlieder des 20. Jahrhunderts, dieser Klangkörper interpretiert alles bemerkenswert.

Glänzend zeigt der Chor bei Johann Christoph Altnikols Motette „Nun danket alle Gott“ eine Entwicklung vom lebhaften Fugato über aufgelockerte Motivik bis zum in sich ruhenden Choral. Bei Johann Sebastian Bachs „Jesus meine Freude“ BWV 227, holt Straube sehr viel voluminöse Kraft, expressive Rhetorik und dramatische Dynamik heraus aus seinem Chor.

Klanglich in eine andere Welt führen die Franzosen. In Claude Debussys „Quand j´ay ouy le tambourin“ entsteht Raumwirkung durch Klangschichtungen. Francis Poulencs Chansons berühren am tiefsten, wenn ein Hauch von Gregorianik in romantischen Harmonien aufgeht. Verblüffend temporeich und voller Umschwünge zeigen sich die „Trois Chansons“ von Maurice Ravel.

Besonders überzeugt der Chor stets mit ausgefeilter Artikulation, was man den Mundstellungen der Choristen geradezu ansieht.