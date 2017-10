Aus Spaß wurde Kult Tito & Tarantula im Rosenhof in Osnabrück

Tito & Tarantula im Rosenhof in Osnabrück MEC öffnen

Am Freitag ist die Band Tito & Tarantula in Osnabrück. Foto: David Ebener

Osnabrück. Vor 25 Jahren wurde die Band Tito & Tarantula in Los Angeles als Spaß-Projekt gegründet. Am Freitag, 6. Oktober, hat sie ihren Spaß im Rosenhof in Osnabrück.