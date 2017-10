Gelächter in der Stadt 13. Komische Nacht am Mittwoch in Osnabrück

Osnabrück. Wer am Mittwoch, 4. Oktober, durch die Osnabrücker Innenstadt geht und Gelächter hört, dem mag das komisch vorkommen. Und liegt damit genau richtig. Dann sind acht Komiker bei der 13. Komischen Nacht an acht verschiedenen Orten der Hasestadt zu Gast.

Das Konzept der Komischen Nächte funktioniert seit einigen Jahren immer gleich. Die Besucher suchen sich einen Ort aus, an dem sie einen Abend lang sitzen bleiben. Nicht die Zuschauer gehen zu den Komikern. Die Komiker kommen zu den Zuschauern. Wer wo auftritt, steht auf dieser Internetseite: http://www.komische-nacht.de/termine/.

In Osnabrück sind am Mittwoch dabei: Andre Kramer, Cloozy Haber, Herr Schröder, Marco Weissenberg, Peter Löhmann, Robert Alan, Sebastian Schnoy und Thomas Schmidt. Wer jetzt denkt: Die meisten Namen kenne ich nicht, sollte daran denken, dass auch der Name Luke Mockridge einmal relativ unbekannt war. Auch der Top-Comedian war mal bei einer Komischen Nacht in Osnabrück dabei.

Gesehen werden können diese Comedians an diesen Orten: Blue Note, Café & Bar Celona, Café Extrablatt, Filmtheater Hasetor, Haus der Jugend, Grüner Jäger, Lagerhalle und Lutherhaus. Nicht für alle Auftrittsorte gibt es noch genügend Karten. Aber die Auftretenden gibt es ja an verschiedenen Orten zu sehen.

Einige der Comedians waren noch nie in Osnabrück. Andere waren in der jüngsten Vergangenheit schon ein- oder mehrere Male hier, wie zum Beispiel Herr Schröder mit seinem Programm „World of Lehrkraft“. Der Deutschlehrer und „Beamter mit Frustrationshintergrund“, wie er selbst sagt, hat aus der Not eine Tugend gemacht und ist von der Schule auf die Bühne gegangen. Auch Sebastian Schnoy war schon mal hier und hat nicht nur in Osnabrück einen guten Eindruck hinterlassen. Das Hamburger Abendblatt lobte sein „untrügliches Gespür für Subtilitäten“.

Jung und unverbraucht sind dagegen zum Beispiel Marco Weissenberg, der Comedy mit Magie verbindet, und Robert Alan, der am Klavier sitzend Schoten erzählt. Einzige Frau im Bunde ist Cloozy Haber. Komische Nacht, verschiedene Orte, Osnabrück, Mi., 4. 10., 20 Uhr, ab 19.30 Uhr, Eintritt: 19,50 Euro, Tel. 0180/6050400.