Gewählt wird am 15.10. Wahlkampf mit Herrmann, Lindner & Co. in Osnabrück

hin Osnabrück. Promi-Auflauf zum Wahlkampf in Osnabrück: Kanzlerin Merkel, FDP-Chef Lindner, Bayerns Innenminister Herrmann kommen.

Am kommenden Freitag, 6. Oktober, unterstützt der bayerische Staatsminister des Innern, für Bauen und Verkehrs, Joachim Herrmann (CSU), den Wahlkampf der CDU-Kandidaten Anette Meyer zu Strohen und Burkhard Jasper. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr in der Osnabrück-Halle. Die CDU bittet um Anmeldung unter Telefon 0541/57067 oder per Email unter anmeldung@cdu-osnabrueck.de.

Auf Einladung der Jungen Union kommt am Mittwoch, 4. Oktober, der CDU-Generalsekretär Peter Tauber zum Wahlkampfeinsatz nach Osnabrück. Er wird auf keiner Kundgebung reden, sondern zwischen 7 Uhr und 9 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz Kaffee an Pendler verteilen und für Gespräche zur Verfügung stehen.

Höhepunkt des CDU-Wahlkampfes wird der Auftritt von Kanzlerin Angela Merkel am Freitag, 13. Oktober, in der Osnabrück-Halle sein. Beginn: 19 Uhr. Auch dazu ist eine Anmeldung bei der CDU-Geschäftsstelle nötig.

Die FDP bietet am Samstag, 7. Oktober, den FDP-Bundesvorsitzenden Christian Lindner auf. Der Chef-Liberale spricht ab 18 Uhr im Hotel Remarque. Er wird begleitet vom Spitzenkandidaten in Niedersachsen, Stefan Birkner, und den beiden FDP-Kandidaten in der Stadt, Moritz Gallenkamp und Tanja Josefa Filgus.

In Niedersachsen wird am Sonntag, 15. Oktober, ein neuer Landtag gewählt.