Weibliche Wild-West-Legende Theaterstück „Calamity Jane“ im Gesellschaftshaus Osnabrück

Osnabrück. Saufen, schießen, lügen: Calamtiy Jane war eine weibliche Wild-West-Legende. Das Ensemble Bouquet lässt sie in dem nach ihr benannten Stück im Piesberger Gesellschaftshaus in Osnabrück wiederauferstehen.

Ihre besten Tage hat diese Frau längst hinter sich. Die Augen wollen nicht mehr so richtig. Und der viele Alkohol, naja. Doch Schießen, das kann Calamity Jane wie zu ihren besten Zeiten. Nach hinten über die Schulter, ohne zu gucken. Und, peng, weg ist der Flaschenhals.

Es ist schon eine sehr außergewöhnliche Frau, die das Ensemble Bouquet im Saal des Piesberger Gesellschaftshauses zum Leben erweckt. Oder sollte es besser heißen: Piesberger Saloon? Schließlich spielt das Stück an der Theke des Gesellschaftshauses, die hier zu Russels Saloon wird. Dort schüttet Calamity Jane ordentlich Whiskey in sich rein und lässt ihr Leben Revue passieren.

Mit Knarre und Gamaschen

Es hat sie wirklich gegeben. Martha Jane Cannary, wie sie bürgerlich hieß, lebte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Sie konnte früh mit Pferden und Gewehren umgehen und arbeitete als Scout, Postkutschenfahrern und Schienenverlegerin. Calamity Jane trug Hosen, als das für Frauen eigentlich ein Tabu war. Später trat sie in den Wild-West-Shows von Buffalo Bill auf und wurde zur Legende.

Lesen Sie auch: „The Bombastics“ begeistern im Piesberger Gesellschaftshaus

In dem nach ihr benannten Stück von Angelika Kopecny säuft und erzählt und tanzt und prügelt sie sich. Viola Kuch, die in Gamaschen und mit Knarre im Gürtel auftritt, füllt die Rolle der Calamity Jane in all ihren widersprüchlichen Facetten aus, von derb über lustig bis traurig. Triumphierend erzählt sie, wie sie sich mit anderen Frauen schlägt und ihnen „die alten schwarzen Locken“ abschneidet. Sie erinnert sich daran, wie sie mit Wild Bill Hickok, noch so einer Wild-West-Legende, einen Postkutschenraub vereitelt.

Von lebensfroh bis bitter

Was nun genau davon stimmt und was nicht, ist nicht immer klar. Calamity Jane konnte lügen, dass sich die Balken bogen. Und weiß hier selbst manchmal nicht genau, was erfunden ist. „Hast du geflunkert, Jane, oder war es wirklich so?“, fragt sie sich selbst. Wahr war ihre große und unglückliche Liebe zu Wild Bill, der sie nach der Geburt der gemeinsamen Tochter verließ. Janey, so ihr Namen, wuchs bei einem anderen Ehepaar auf.

Viola Kuch meistert den Wechsel von Licht und Schatten, von Lebensfreude und Bitternis, von Freiheitsdrang und der Sehnsucht nach einer intakten Welt. Sie versinkt wenige Momente in ihren traurigen Erinnerungen, und gleich darauf derbe und dreckig aus tiefster Kehle zu lachen oder fröhlich „Yee-haw“ zu rufen. Regie geführt hat Sigrid Graf, die der treibende Motor hinter dem Ensemble Bouquet und auch dem Freilauftheater des Piesberger Gesellschaftshauses ist. Nur sechs Wochen Zeit hatten Graf und Kuch für die Proben. Es hat sich gelohnt.

Hier geht es weiter: Viola Kuch beeindruckt als Aurora im „Solo für eine Reinigungskraft“