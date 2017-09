Nach Anschlag vor 22 Jahren Urteil im Osnabrücker IRA-Prozess fällt wohl schon im Oktober

Osnabrück. Das Verfahren gegen einen mutmaßlichen IRA-Terroristen am Osnabrücker Landgericht könnte früher abgeschlossen werden, als bisher gedacht. Für den 16. Oktober hat die Schwurgerichtskammer die Plädoyers angesetzt, am 25. Oktober soll das Urteil gesprochen werden.

Das berichtet die Nachrichtenagentur DPA und beruft sich dabei auf eine Sprecherin des Landgerichts. Ursprünglich waren demnach Verhandlungstermine bis Dezember angekündigt. Aber schon am ersten Prozesstag deutete sich eine Absprache zwischen Verteidigung, Anklage und Richter ab. Der wegen versuchten Mordes angeklagte 48-Jährige hatte die Tat zum Prozessauftakt gestanden und sich von der damaligen Philosophie der IRA distanziert.

Verfahren zog sich über zwei Jahrzehnte

Außerdem könnten sich die Versäumnisse der deutschen Strafverfolgung strafmildernd auswirken. Immerhin hat sich das Verfahren über mehr als zwei Jahrzehnte gezogen. Denn schon kurz nach dem Anschlag geriet der Angeklagte in den Fokus der Ermittlungen, wurde aber wieder freigelassen. Auch 2005 griff das Bundeskriminalamt nicht zu, obwohl es den Aufenthaltsort des Mannes kannte. Wegen dieser „rechtsstaatswidrigen Verfahrensverzögerung“ stellte das Gericht eine Freiheitsstrafe zwischen vier und fünf Jahren in Aussicht. Die Verteidigung hält nach DPA-Angaben auch eine Bewährungsstrafe für möglich.

Zum Hintergrund: Der Angeklagte aus Belfast (Nordirland) steht unter Verdacht, als Mitglied der Terrorgruppe „Provisional Irish Republican Army“ (PIRA) am 28. Juni 1996 an dem Anschlag auf die „Quebec Barracks“ an der Landwehrstraße in Atter beteiligt gewesen zu sein. Er habe mit vier Komplizen die Absicht gehabt, eine unbekannte Anzahl von britischen Soldaten in der Kaserne zu töten, sagte eine Gerichtssprecherin vor Prozessauftakt gegenüber unserer Redaktion.

Nur eine von zwei Granaten explodiert

Die Attentäter hatten damals einen Kleintransporter als Abschussrampe für drei Mörsergranaten mit je 70 Kilo Sprengstoff benutzt und sie auf die Kaserne gefeuert. Verletzt wurde niemand, aber es entstand erheblicher Sachschaden auf dem Gelände und an Privathäusern in der Umgebung. Durch die Druckwelle und umherfliegende Splitter wurden mehrere Autos britischer Soldaten beschädigt. Insgesamt wurde der Schaden auf 95 000 Euro geschätzt.

Das aktuelle Verfahren wurde erst möglich, weil der Angeklagte im Dezember 2016 von den irischen Behörden ausgeliefert wurde. Deutschland beharrt weiterhin auf Durchsetzung des Strafanspruches gegen Verdächtige, die an Taten im Bundesgebiet beteiligt gewesen sein sollen. Ein anderer Täter, der an dem Osnabrücker Anschlag beteiligt gewesen ist, wurde 2003 vom Oberlandesgericht Celle zu sechs Jahren Haft verurteilt. (mit dpa)