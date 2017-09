„Osnabrück ist Challenge“ Bissige Gesellschaftskritik: Kabarettist Ehring in Lagerhalle

Osnabrück. „Keine weiteren Fragen“ heißt das Programm, das der aus Funk und Fernsehen bekannte Kabarettist, Autor und Moderator Christian Ehring in der Osnabrücker Lagerhalle präsentierte.

Der Mann im schicken Anzug hält eine aktuelle Ausgabe der Neuen Osnabrücker Zeitung in die Höhe und sagt: „Na gut, wenn sie das hier lesen, lese ich das auch!“ Dann arbeitet er sich an den Themen ab, die in der Zeitung behandelt werden: Nahles wird Faktionschefin der SPD, Trump reformiert US-Steuersystem, Seehofer verliert in Bayern zehn Prozent seiner Wähler. Zu jedem Thema hat er einen passenden Kommentar. „Die AFD sagt: ´Wir holen uns unser Land zurück´. Da werden die Österreicher bestimmt schon ganz nervös!“

So kennen wir ihn, den Kabarettisten, Autoren und Moderator Christian Ehring. Bissig bis zynisch sind die Beiträge, die er in der „heute show“ oder in der Sendung „Extra 3“ pointiert vom Stapel lässt. Jetzt ist er mal wieder mit abendfüllendem Programm livehaftig auf der Bühne der Lagerhalle zu sehen. „Keine weiteren Fragen“ heißt das Programm, mit dem er bereits vor einem knappen Jahr in Osnabrück gastierte. Wie damals ist die Lagerhalle auch jetzt komplett ausverkauft. Und wieder schickt der Düsseldorfer seine Zuschauer in ein Wechselbad der Gefühle: In der Rahmenhandlung seiner Show diskutiert er mit seiner Frau, ob sie in die Einliegerwohnung, die der mittlerweile erwachsene Sohn frei macht, nicht einen Geflüchteten einziehen lassen wollen. Ehring selbst bezieht die Position des Bedenkenträgers – bis er einen jungen Mann aus Eritrea kennen lernt, von dem er vollkommen begeistert ist. Der sagt ihm dann aber – für ihn völlig unverständlich - ab.

In diese Rahmenhandlung packt der Kabarettist mit dem einnehmenden Grinsen so viel Gesellschaftskritik, Sarkasmus, Satire und Ironie, dass dem Zuschauer bald zum herzhaften Lachen, bald zum Weinen zumute ist. „Hartz IV-Empfänger haben die beste Oköbilanz, weil sie kein Auto haben und nicht mit dem Flugzeug in den Urlaub fliegen“, ist so eine Feststellung, bei der einem das Lachen im Hals stecken bleibt. Wenn Ehring über den Dünkel von Menschen nachdenkt, die in der Großstadt leben, bemerkt er: „In Berlin cool sein kann jeder, die Challenge ist Osnabrück!“ Dann setzt er sich an den Konzertflügel und singt kein „veganes Kinderlied“, sondern einen Song über depressive Menschen in glücklichen Häusern am Stadtrand.