„Heute ist ein Tag zum Feiern“ Osnabrücker EMA-Gymnasium feiert 150-Jähriges im Alando

Osnabrück. Das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium feiert in diesen Tagen seinen 150. Geburtstag. Neben einer Projektwoche, die unter dem Motto „I’m EMA – we’re EMA – EMAlution“ stand, bildete die Schulparty im Alando Palais den Höhepunkt der Feierlichkeiten.

„Es gibt eine Zeit, in der man lernen muss, aber auch eine, in der man feiern muss. Und heute ist ein Tag zum Feiern.“ So begrüßte Schulleiter Hartmut Bruns seine Schüler und Kollegen bei der Geburtstagsfeier. Schon vor seiner Eröffnungsrede tanzten zahlreiche Jugendliche vor der Bühne zu Partyhits, die aus den Lautsprechern des Alando schallten.

Eltern und Lehrer feiern mit

Auch Eltern und Lehrer mischten sich unter die feiernden Schüler. „Es ist cool, die Lehrer auch einmal außerhalb der Schule zu treffen“, sagte die 18-jährige Melissa Hamm. Während der Projektwoche hat sie an einem Tanzprojekt teilgenommen. Innerhalb von drei Tagen studierte sie mit 27 weiteren Schülern erste Salsa- und Hip-Hop-Schritte ein. Bei der Schulparty zeigte die Gruppe dann, was sie in den vergangenen Tagen gelernt hatte. „Für Leute, die gerne tanzen, war das genau das Richtige“, meinte Melissa.

In der vergangenen Woche wurde jahrgangsübergreifend an zahlreichen Projekten gearbeitet. Einige Schüler pflanzten 150 Bäume und gestalteten so den Schulgarten neu. Für andere gab es Einblicke in die 150-jährige Tradition der Schule. Modebegeisterte Jugendliche beschäftigten sich in der Projektwoche mit den Trends der vergangenen 150 Jahre und präsentierten sie in einer Modenschau auf der Geburtstagsparty. „Ich finde die Schulparty super, denn wann kann man als Sechstklässler sonst in eine richtige Disco“, sagte der 11-jährige Fabian Heise.

Kamerakinder

Seinen Klassenkameraden Dominik Lohmann (11) und Jacob Hilge (10) aus der 6b entging während der Projektwoche nichts. Ausgerüstet mit einer Kamera besuchten die Jungs jedes Projekt. Ältere Mitschüler halfen ihnen dabei, einen Film aus allen Aufnahmen zu schneiden, der am Abend der Schulparty über die Bildschirme im Alando flimmerte. Darauf, dass eine Projektwoche viel besser als normaler Unterricht ist, einigten die Drei sich schnell und waren sich sicher, noch zu einigen Hits tanzen zu können.