Verwaltung will Angebot verankern Plädoyer für Jugendsozialarbeit in Osnabrück

Osnabrück. Die Stadtverwaltung empfiehlt dem Osnabrücker Rat, die Jugendsozialarbeit unbegrenzt fortzusetzen. Dazu wurde dem Jugendhilfeausschuss eine umfangreiche Auswertung der bisherigen Arbeit vorgelegt. Offiziell läuft sie zum Jahresende aus.

Es geht um sozial benachteiligte und individuell beeinträchtigte junge Menschen, die Hilfe brauchen, damit sie einen Schlussabschluss und eine Berufsausbildung machen können und dadurch sozial integriert werden. Das Konzept ruht auf drei Säulen: Jugendhilfe in der Schule, bekannt als Schulsozialarbeit, Koordinierungsstelle Schulverweigerung und Übergangsmanagement Schule-Beruf.

Weniger Schulschwänzer

Mit dem 2013 vorgestellten Plan wurden erstmals feste Standards für die Schulsozialarbeit bestimmt. Das führte unter anderem dazu, dass Schüler mit besonderem Förderbedarf mehr Stunden für Einzelfallhilfen und intensivpädagogische Hilfen erhalten. Mit Erfolg, wie Stadtjugendpfleger Hans-Georg Weisleder bei der Präsentation der 92 Seiten starken Evaluation betonte: Der Kriterienkatalog zur Feststellung des Förderbedarfs werde systematisch angewandt und Hilfen umgesetzt. An allen sechs Schulstandorten sei die Zahl der Schulpflichtverletzungsmeldungen zurückgegangen.

Mehr Elternarbeit

Das führt zur Koordinierungsstelle Schulverweigerung, die die Einstellung von 64 Prozent der Schulpflichtverletzungen meldet. Dazu beigetragen hätten unter anderem die Intensivierung der Elternarbeit und vermehrte Hausbesuche.

Erfolge habe auch das Übergangsmanagement Schule-Beruf vorzuweisen, führte Weisleder aus. Pro Jahr gebe es 210 Fälle. Rund 70 Prozent davon hätten ein berufliches Anschlussangebot. Auch in dieser Gruppe sei das Schulschwänzen spürbar rückläufig.

Die bisherige Befristung aller Angebote führe zu Problemen, berichtete Weisleder weiter. Weil gute Fachkräfte unbefristete Verträge suchten, gebe es eine hohe Fluktuation und mangelnde Kontinuität. Auch die Stellennachbesetzung sei schwierig.

Rund 471000 Euro

Die Jugendverwaltung empfiehlt deshalb, die bisherige Arbeit unbefristet fortzusetzen. Beim Übergangsmanagement Schule-Beruf orientiert sich die Laufzeit an der der vor wenigen Monaten gestarteten Jugendberufsagentur bis Ende 2020. Danach sollten die Karten neu gemischt werden.

Die Kosten von gut 471000 Euro für die Fortsetzung der Arbeit müssten noch in die nächsten Haushalte eingestellt werden. Die Ausgaben für die Jugendsozialarbeit seien gut angelegt, unterstrich Weisleder. Für junge Leute, die in Beruf und Gesellschaft integriert seien, fielen keine Folgekosten an. Im Gegenteil: Der Staat müsse keine Transferleistungen wie Arbeitslosengeld II zahlen. Vielmehr gebe es Einnahmen an Steuern und Versicherungsbeiträgen.

Unabhängig von Zuschüssen

Nach Ansicht der Verwaltung sollte die Jugendsozialarbeit ein fester Bestandteil der Angebotspalette des Fachbereichs Kinder, Jugendliche und Familien und nicht länger abhängig von Zuschüssen und Drittmitteln sein.

Knapp 92 Millionen Euro umfasst der Haushalt des Fachbereichs. Davon entfallen gut 50 Millionen auf die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen oder Tagespflege. Der Anteil der Jugendsozialarbeit inklusive der Jugendwerkstatt Dammstraße am Gesamthaushalt beträgt 3,3 Prozent.