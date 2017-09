Frag‘ deinen Politiker Osnabrücker Landtagspolitiker stellen sich Berufsschülern

Trotz Heiterkeit auch im Wahlkampfmodus: Marienheimschüler und Moderator Ludger Abeln löcherten (von links): Gabriela König (FDP), Burkhart Jasper (CDU), Volker Bajus (Grüne) und Frank Henning (SPD). Foto: Jörn Martens

Osnabrück. Drei Wochen nach der Bundestagswahl geht es in Niedersachsen am 15. Oktober 2017 schon wieder an die Wahlurnen. Junge Wähler, die die Berufsbildenden Schulen im Marienheim besuchen, suchten deshalb jetzt das Gespräch mit Landespolitikern.