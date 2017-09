35 Jahre für die Jugendhilfe Diakonie Osnabrück verabschiedet Geschäftsführer

Ehrung zum Abschied: Der theologische Geschäftsführer der Diakonie Osnabrück, Friedemann Pannen, überreichte Heiner Dirks (links) das Kronenkreuz in Gold. Foto: Jörn Martens

Osnabrück. Mit einem Gottesdienst unter der Leitung von Pastorin Doris Schmidtke und vielen guten Worten ist Heiner Dirks am Freitag in der Katharinenkirche in den Ruhestand verabschiedet worden. Der Geschäftsführer der Evangelischen Jugendhilfe Osnabrück war 35 Jahre für die Diakonie tätig.