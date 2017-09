Solokonzert im Lutherhaus Lars Duppler, der Mann am Jazz-Klavier

Ein Mann, ein Klavier, ein paar Standards und etliche Eigenkompositionen: Damit gestaltet Lars Duppler im Lutherhaus einen feinen Jazzabend.

„My Favorite Things“ verpackt Lars Duppler extrem raffiniert. Nein: Er verpackt es nicht, er füllt den Rogers-Hammerstein-Song mit neuem Leben. Füllige Akkorde trippeln in Halbtonschritten die Treppen herab; die Melodie träumt davon weitgehend unberührt irgendwo in den höheren Regionen des Klaviers von schönen Zeiten und Dingen. Eine würdige Interpretation eines Musical-Hits, den immerhin John Coltrane der Jazz-Avantgarde erschlossen hat. Und der Höhepunkt seines Konzerts im Lutherhaus. Weiterlesen: Die CD „Naked“ von Lars Duppler

Im Morgenmantel von Chilly Gonzales

Duppler sitzt da allein auf der Bühne, er und der Flügel. So ähnlich war es auch vor drei Jahren im Kammermusiksaal des Deutschlandfunks in Köln, wo er sein Soloalbum aufgenommen hat. Eine intime Situation sei das gewesen, eine Situation, wo er sich nackt gefühlt habe, sagt er. Deshalb hat er das Album „Naked“ genannt hat. Und so präsentiert er sich auch an diesem Abend: „Wie Gott mich als Musiker schuf“, sagt er nach dem ersten Stück. Auch das war ein Standard: „How Deep is the Ocean“, ein Klassiker von Irving Berlin, der bei Duppler zumindest in den Rahmenteilen klingt, als hätte er bei der Komposition im Morgenmantel von Chilly Gonzales da gesessen und die tranceartige Klaviermusik von Eric Satie adaptiert. Weiterlesen: Eine CD von Chilly Gonzales und Jarvis Cocker

Der Rest des Abends verbringt Duppler mit eigenen Komponisten und kleinen Plaudereien zu den einzelnen Stücken. Die leben zum einen von der Energie, die Duppler kontinuierlich aufbaut, in dem er seinen Stücken Blues und gern auch mal Rhythmen aus dem Rock untermischt. Auch spielt er mit kleinen Klangsplittern, die frei durch den tonalen Raum schweben, oder mit Tönen, die er trocken und spitz in die Tastatur wuchtet. Dabei setzt Duppler oft auf die Kraft, die sich aus der Wiederholung aufschaukelt, und auf das Moment der Überraschung – bevor die Wiederholung in Redundanz umschlägt, kommt der Bruch, knippst Duppler das Licht aus, das er eben noch immer weiter aufgedreht hat. Ehrlich und schnörkellos klingt das meistens: Lars Duppler spielt Musik, die aus dem Bauch kommt und auf Diskursschleifen weitgehend verzichtet. Und das allein am Klavier – wer traut sich das heute schon noch. Weiterlesen: Brad Mehldau solo in der Elbphilharmonie