Abgeordnete aus Region Osnabrück CDU-Machtkampf zwischen Berghegger und Middelberg

Osnabrück. Machtkampf bei der CDU in der Region Osnabrück: Der CDU-Bundestagsabgeordnete aus dem Osnabrücker Land, André Berghegger, hat den CDU-Bundestagsabgeordneten aus der Stadt Osnabrück, Mathias Middelberg, herausgefordert und eine Kampfabstimmung um den Chefposten in der CDU-Landesgruppe deutlich verloren.

Bislang war Middelberg Vorsitzender der Landesgruppe Niedersachsen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Bundestag, die in verschiedenen Funktionen direkten Einfluss auf die Bundespolitik nimmt. Am Dienstag kam es zur Wiederwahl des Landesgruppenchefs. Überraschenderweise trat ausgerechnet der Gewinner des Direktmandats aus dem Bundestagswahlkreis Osnabrück-Land gegen den Gewinner des Direktmandats aus dem Bundestagswahlkreis Osnabrück-Stadt an. Berghegger erklärt auf Anfrage unserer Redaktion: „Nachdem ich von Mitgliedern gebeten wurde, habe ich mich nach reiflicher Überlegung zur Kandidatur entschlossen. Durch die Kandidatur wollte ich eine Auswahlmöglichkeit innerhalb der Landesgruppe ermöglichen.“ Daraufhin habe er alle Landesgruppenmitglieder am Tag nach der Bundestagswahl informiert. Diese E-Mail ging somit an alle 21 anderen CDU-Parlamentarier aus Niedersachsen. Ein persönliches Gespräch vorab mit dem bisherigen Chef der Landesgruppe, dem Osnabrücker Bundestagsabgeordneten Middelberg, hielt er nicht für nötig.

Berghegger bei Facebook: Gemeinsam für Andere

Diese aus Sicht von vielen Christdemokraten aus Stadt und Landkreis Osnabrück unnötige Kampfkandidatur stößt bei vielen sauer auf, da sie den Eindruck erhärten könnte, dass die CDU in der Stadt und die CDU im Landkreis Osnabrück gegeneinander arbeiten und eher die eigenen Interessen als die der Region Osnabrück im Blick haben könnten. Berghegger unterlag bei der Wahl mit 8 zu 14 Stimmen gegen Middelberg, wie aus Unionskreisen zu hören war. Nicht das Abstimmungsergebnis, sondern das Signal, das von dieser Kampfabstimmung ausgeht, wird jetzt zum Problem für den ehemaligen Bürgermeister aus Melle. Im Wahlkampf stellte unsere Redaktion Berghegger die Frage „Womit kann man Ihnen eine Freude machen?“ Seine Antwort: „Mit guter Laune, mit Offenheit, Ehrlichkeit, in einem vertrauten Raum.“ Auf die Nachfrage „Was macht Sie richtig zornig?“ entgegnete er: „Unehrlichkeit, jemandem ins Gesicht lächeln und später anders sprechen.“ Zum Wahlkampfauftritt von Berghegger im sozialen Netzwerk Facebook gelangt man unter www.facebook/GemeinsamFuerAndre. Diese Kampfkandidatur spricht jedoch eine andere Sprache.

Osnabrücker CDU-Chef: „Das empfinde ich als unglücklich“

Der CDU-Kreisvorsitzende Osnabrück-Stadt, Fritz Brickwedde, erklärt, dass es legitim sei, wenn sich mehrere für ein solch wichtiges Amt bewerben. Er betont aber: „Dass es einen zweiten Bewerber aus dem eigenen Bezirksverband Osnabrück-Emsland gab, fand ich nicht gut. Dass es sogar zwei Kandidaten gab, die beide Teile des Landkreises Osnabrück in Berlin vertreten, empfinde ich als unglücklich. Es kandidierte ja sozusagen Melle gegen Georgsmarienhütte.“ Brickwedde nimmt darauf Bezug, dass zum Wahlkreis Osnabrück-Stadt nicht nur Osnabrück, sondern auch Belm, Hagen, Hasbergen, Wallenhorst und Georgsmarienhütte gehören.

Brickwedde weist darüber hinaus darauf hin, dass Middelberg sein Amt in der vergangenen Legislaturperiode gut ausgefüllt habe. In der neuen Bundestagsperiode verhandele der Landesgruppenvorsitzende über alle wichtigen Fragen an entscheidender Stelle mit. Das betreffe auch Personalentscheidungen wie Fraktionsvorstand, Minister und Staatssekretäre. Dabei gehöre Niedersachsen mit NRW und Baden-Württemberg zu den einflussreichsten Landesgruppen. Der Osnabrücker CDU-Chef ruft alle dazu auf, jetzt hinter Middelberg zu stehen. Nach der demokratischen Abstimmung geht Brickwedde fest davon aus, dass die CDU in der Region nun wieder geschlossen dasteht, „um die Interessen des Osnabrücker Landes, des Emslandes und der Grafschaft Bentheim kraftvoll wahrzunehmen“.

CDU-Kreis-Parteichef fordert geschlossenen Auftritt der Region

Auch die CDU im Landkreis Osnabrück zeigte sich von Bergheggers Kampfkandidatur irritiert. CDU-Kreis-Parteichef Christian Calderone stellt heraus, „dass wir als Vertreter der Region Osnabrück im Bund und im Land auf Dauer nur erfolgreich sein können, wenn wir innerhalb einer Partei, aber auch fraktionsübergreifend, zwischen Landkreis und Stadt Osnabrück einheitlich und geschlossen auftreten“. Calderone versichert, dass die Landtagsabgeordneten in Stadt und Landkreis „gut und vertrauensvoll“ zusammenarbeiten.

Bäumer: Erfolgreich nur, wenn Landkreis und Stadt Osnabrück gut zusammenarbeiten

Der CDU-Fraktionschef im Kreistag Osnabrück, Martin Bäumer, zeigt sich zudem „fest überzeugt: Wenn wir in Berlin oder Hannover erfolgreich sein wollen, dann ist es sinnvoll, wenn die Abgeordneten aus dem Landkreis und der Stadt Osnabrück eng und gut zusammenarbeiten.“

Kein Kommentar von Middelberg

Der Osnabrücker CDU-Bundestagsabgeordnete Middelberg wollte die überraschende Herausforderung durch Berghegger im Machtkampf um den CDU-Landesgruppenvorsitz auf Anfrage unserer Redaktion nicht kommentieren.